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ARMY注意！三星推Galaxy S20+、Buds+ BTS紫愛你限定版

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
三星Galaxy Buds+ BTS Edition和其保護殼，建議售價6,990元，同為紫色設計，並擁有樂團徽章與紫色愛心圖示。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy Buds+ BTS Edition和其保護殼，建議售價6,990元，同為紫色設計，並擁有樂團徽章與紫色愛心圖示。圖／台灣三星電子提供

三星電子與將韓流音樂推向國際的重要指標樂團「BTS防彈少年團」今聯手發表Galaxy S20+ 5G及Galaxy Buds+ BTS Edition，全套搶眼的紫色設計，並搭配該樂團的徽章與紫色愛心圖示，讓全球粉絲透過手中的智慧型手機與穿戴裝置，展現對偶像的忠實擁護。

Galaxy S20+ 5G BTS Edition採用紫色玻璃金屬質感外觀，內建BTS主題桌布和粉絲社群平台Weverse，盒裝內附有精美小禮物，包括讓粉絲打造個性裝置的聯名專屬貼紙，以及樂團成員的照片小卡。而Galaxy Buds+ BTS Edition和其保護殼，亦同為紫色設計，內附不同款式的樂團成員的照片小卡，徹底激發粉絲蒐集珍藏的慾望。

兩款BTS Edition限定新品將自6月19日起至6月30日止於全台指定三星智慧館與三星商城開放預購，並選在7月9日BTS粉絲會成立7週年紀念日在台正式上市。台灣三星更推出「BTS紫愛你台灣限定優惠」，凡預購Galaxy S20+ 5G BTS Edition可享5折加購Galaxy Buds+及無線閃充充電板限定版優惠，等於3品項完美圓夢套組只要40,990元。指定通路再享預購登錄送千元郵政禮券、指定信用卡優惠、延長保固等豐富好康。單獨預購Galaxy Buds+ BTS Edition則是加贈無線閃充充電板限定版。數量有限，粉絲們想收藏別錯過。

三星Galaxy Buds+ BTS Edition外包裝同樣具有紫色愛心設計。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy Buds+ BTS Edition外包裝同樣具有紫色愛心設計。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy S20+ 5G BTS Edition，單機建議售價36,900元，內建BTS主題桌布和粉絲社群平台Weverse。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy S20+ 5G BTS Edition，單機建議售價36,900元，內建BTS主題桌布和粉絲社群平台Weverse。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy Buds+ BTS Edition以紫色愛心設計，象徵BTS防彈少年團與全球粉絲緊密連結。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy Buds+ BTS Edition以紫色愛心設計，象徵BTS防彈少年團與全球粉絲緊密連結。圖／台灣三星電子提供
預購Galaxy Buds+ BTS Edition即加贈同樣設計風格的無線閃充充電板限定版（建議售價1,190元）。圖／台灣三星電子提供
預購Galaxy Buds+ BTS Edition即加贈同樣設計風格的無線閃充充電板限定版（建議售價1,190元）。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy S20+ 5G BTS Edition外包裝，全套設計元素充滿聯名巧思。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy S20+ 5G BTS Edition外包裝，全套設計元素充滿聯名巧思。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy S20+5G與Galaxy Buds+BTS Edition以BTS及粉絲為靈感，為裝置注入令人耳目一新的設計。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy S20+5G與Galaxy Buds+BTS Edition以BTS及粉絲為靈感，為裝置注入令人耳目一新的設計。圖／台灣三星電子提供

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