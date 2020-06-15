ARMY注意！三星推Galaxy S20+、Buds+ BTS紫愛你限定版

三星電子與將韓流音樂推向國際的重要指標樂團「BTS防彈少年團」今聯手發表Galaxy S20+ 5G及Galaxy Buds+ BTS Edition，全套搶眼的紫色設計，並搭配該樂團的徽章與紫色愛心圖示，讓全球粉絲透過手中的智慧型手機與穿戴裝置，展現對偶像的忠實擁護。

Galaxy S20+ 5G BTS Edition採用紫色玻璃金屬質感外觀，內建BTS主題桌布和粉絲社群平台Weverse，盒裝內附有精美小禮物，包括讓粉絲打造個性裝置的聯名專屬貼紙，以及樂團成員的照片小卡。而Galaxy Buds+ BTS Edition和其保護殼，亦同為紫色設計，內附不同款式的樂團成員的照片小卡，徹底激發粉絲蒐集珍藏的慾望。