絕不低調！ROG「電馭粉」電競周邊美翻 Razer Blade新機也炫目

電競系列產品不只追求效能更快、畫面更流暢、螢幕色彩更精準，外型配色與燈光效果也是玩家們挑選的重點！ROG玩家共和國繼去年推出清新且充滿活力的粉紅色ROG PNK LTD系列電競周邊，今宣布再推「電馭粉」新色ROG Electro Punk系列4款電競周邊，強烈的Cyberpunk主題黑粉配色，搶眼度破表，即日起至6月30日，購買全套ROG Electro Punk系列鍵盤、滑鼠及耳麥，隨貨即贈價值1,290元的ROG Sheath Electro Punk滑鼠墊及價值2,490元的ROG Ranger BP1500後背包。

「電馭粉」ROG Electro Punk系列共包含：ROG Strix Go 2.4 Electro Punk電競耳麥、ROG Strix Scope TKL Electro Punk電競鍵盤、ROG Strix Impact II Electro Punk電競滑鼠及ROG Sheath Electro Punk滑鼠墊。其中無線電競耳麥最高可提供25小時連續遊戲電量，可搭配PC、PlayStation、Xbox或智慧型手機多種平台提供低延遲音訊，並可以手持模式使用Switch，還具備AI降噪功能。

ROG Strix Scope TKL Electro Punk機械式電競鍵盤，建議售價3,190元。圖／華碩提供

而精巧的機械式鍵盤則專為快節奏的射擊遊戲而打造，Xccurate設計的加寬版Ctrl鍵，提供FPS狂熱者追尋的高精準度，還具備Aura Sync技術，打造酷炫的遊戲氛圍；電競滑鼠的6,200 dpi光學感測器則可提供精確且極速的定位能力與反應速度，4級可調式DPI開關可輕鬆調整靈敏度以符合玩家的遊戲方式，並整合Aura RGB燈光效果。再搭配超大面積的同系列電競滑鼠墊，更能享受更舒暢的操控體驗。