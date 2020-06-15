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GU跨界裏原宿品牌SOPH. 攜手清永浩文打造親民價潮流服飾 最低150元就能入手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
平價時尚品牌GU和高端潮牌SOPH.合作，推出「1 MW by SOPH.」聯名系列。圖／GU提供
平價時尚品牌GU和高端潮牌SOPH.合作，推出「1 MW by SOPH.」聯名系列。圖／GU提供

不用花上萬元，現在就能入手平價時尚品牌GU和高端潮牌SOPH. 合作的男裝或童裝，最低150元就能買到設計師清永浩文操刀的作品，讓潮流迷也驚呼！

從6月18日開始，消費者就能在GU的實體店鋪或是網路商店，以親民價格入手日本裏原宿高端潮牌SOPH. 的聯名系列，這也是雙品牌破天荒的首次合作。過去單品動輒數千元甚至上萬元都不為過的SOPH. ，由設計師清永浩文在1998年成立，也是目前經過多年後沒有被易手的高端潮牌之一。擅長將實用功能且精緻的細節融入簡約的設計中，促成此次雙方攜手推出合作的原因在於SOPH.對於分享時尚精神與GU希望讓不分年齡性別的每一位消費者，都能在各種場合盡情享受時尚的理念不謀而合。

於是這一次的聯名就從一天之始至終都能讓人在家感到放鬆的One-mile wear服裝為出發，因此定調為「1 MW by SOPH.」系列，其概念是以舒適及巧妙的設計滿足生活忙碌的都會生活者。因此重視在家穿著的輕鬆舒適，讓人即使面對突如其來的快遞、外送造訪，或是臨時想到鄰近的便利商店採買，也無須另外更換服裝。除了成人款式外，也將提供童裝款式，讓父母與孩子們可以一起盡情享受時尚。值得一提的是，此次系列中的專屬圖案是由藝術家YOSHIROTTEN設計，將SOPH.品牌的星星圖案與代表「One-mile wear」的原創符號巧妙結合。

1 MW by SOPH.聯名系列男裝平口內褲150元。圖／GU提供
1 MW by SOPH.聯名系列男裝平口內褲150元。圖／GU提供

1 MW by SOPH.聯名系列男裝華夫格開襟外套890元。
1 MW by SOPH.聯名系列男裝華夫格開襟外套890元。

1 MW by SOPH.聯名系列男裝開領襯衫890元。
1 MW by SOPH.聯名系列男裝開領襯衫890元。

1 MW by SOPH.聯名系列男裝家居短褲290元。圖／GU提供
1 MW by SOPH.聯名系列男裝家居短褲290元。圖／GU提供

1 MW by SOPH.聯名系列男裝工作口袋及膝短褲790元。圖／GU提供
1 MW by SOPH.聯名系列男裝工作口袋及膝短褲790元。圖／GU提供

1 MW by SOPH.聯名系列中筒襪150元。圖／GU提供
1 MW by SOPH.聯名系列中筒襪150元。圖／GU提供

1 MW by SOPH.聯名系列男裝拖鞋890元。圖／GU提供
1 MW by SOPH.聯名系列男裝拖鞋890元。圖／GU提供

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