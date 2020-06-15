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今年火龍果甜度比往年高 台南農改場教大家怎麼挑
台南區農業改良場今天推薦民眾多採購紅龍果（又稱火龍果），農改場表示，紅龍果是優質的健康水果，每年6到12月間是盛產時期，今年夏季陽光充足，甜度風味更勝以往，健康營養的紅龍果容易入口，不但老少皆宜，也是拜拜祭祀及饋贈親友的最佳水果，目前正是當季，請消費者多多吃國產優良紅龍果。
紅龍果是仙人掌科熱帶果樹，全台種植面積約2860公頃，南投縣種植最多，其次依序彰化縣、屏東縣、台南市及嘉義縣等地區。台灣紅龍果依果肉顏色可大概區分為白肉種與紅肉種兩大類。白肉種主要品種為「越南白肉種」，主要產期為6到11月；紅肉種以「大紅」品種栽種最廣，主要產期於5到12月，近年藉由夜間燈照產期調節技術的運用，幾乎可以達到全年生產。
農改場指出，紅龍果外觀鮮紅飽滿又喜氣，白肉種口感清甜爽脆，紅肉種口感細軟多汁，且甜度較高，略帶香氣，含有豐富甜菜紅素，具有抗氧化效果，且紅龍果除豐富的維生素B、C及鐵質等多種礦物質的營養，也有豐富膳食纖維及果膠類物質，對潤腸通便效果相當顯著。紅龍果的花苞及花朵近年也被餐廳開發入菜，不論油炸、清燙、熱炒及燉湯皆宜，富含多醣類黏液有天然勾芡的效果，並帶有花香味，成為夏季養生菜餚的新選擇。
紅龍果在選購要挑選外形渾圓飽滿，果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，鱗片反捲及轉紅達一半以上，無擦壓傷、病蟲害或裂果，鱗片及果梗切口新鮮者為佳，購買後先置於冰箱冷藏，約可儲藏1到2周。
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