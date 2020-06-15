快訊

溺者比想像中安靜：無法大聲呼救時 如何判斷有人溺水？

「臉塗黑」扮泰國人 連鎖飲料店遭網友洗版轟：充滿歧視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年火龍果甜度比往年高 台南農改場教大家怎麼挑

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
今年陽光充足，火龍果不論白肉和紅肉品種甜度都比往年高。圖／台南農改場提供
今年陽光充足，火龍果不論白肉和紅肉品種甜度都比往年高。圖／台南農改場提供

台南區農業改良場今天推薦民眾多採購紅龍果（又稱火龍果），農改場表示，紅龍果是優質的健康水果，每年6到12月間是盛產時期，今年夏季陽光充足，甜度風味更勝以往，健康營養的紅龍果容易入口，不但老少皆宜，也是拜拜祭祀及饋贈親友的最佳水果，目前正是當季，請消費者多多吃國產優良紅龍果。

紅龍果是仙人掌科熱帶果樹，全台種植面積約2860公頃，南投縣種植最多，其次依序彰化縣、屏東縣、台南市及嘉義縣等地區。台灣紅龍果依果肉顏色可大概區分為白肉種與紅肉種兩大類。白肉種主要品種為「越南白肉種」，主要產期為6到11月；紅肉種以「大紅」品種栽種最廣，主要產期於5到12月，近年藉由夜間燈照產期調節技術的運用，幾乎可以達到全年生產。

農改場指出，紅龍果外觀鮮紅飽滿又喜氣，白肉種口感清甜爽脆，紅肉種口感細軟多汁，且甜度較高，略帶香氣，含有豐富甜菜紅素，具有抗氧化效果，且紅龍果除豐富的維生素B、C及鐵質等多種礦物質的營養，也有豐富膳食纖維及果膠類物質，對潤腸通便效果相當顯著。紅龍果的花苞及花朵近年也被餐廳開發入菜，不論油炸、清燙、熱炒及燉湯皆宜，富含多醣類黏液有天然勾芡的效果，並帶有花香味，成為夏季養生菜餚的新選擇。

紅龍果在選購要挑選外形渾圓飽滿，果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，鱗片反捲及轉紅達一半以上，無擦壓傷、病蟲害或裂果，鱗片及果梗切口新鮮者為佳，購買後先置於冰箱冷藏，約可儲藏1到2周。

今年陽光充足，火龍果不論白肉和紅肉品種甜度都比往年高。圖／台南農改場提供
今年陽光充足，火龍果不論白肉和紅肉品種甜度都比往年高。圖／台南農改場提供
台南農改場提供火龍果烹調建議。圖／台南農改場提供
台南農改場提供火龍果烹調建議。圖／台南農改場提供
台南農改場提供火龍果挑選方法。圖／台南農改場提供
台南農改場提供火龍果挑選方法。圖／台南農改場提供

紅龍果 農改場 屏東縣

延伸閱讀

彰化縣長王惠美化身「阿美師」 製作紅白火龍果料理

吃當季／挑選鳳梨4撇步 6道果汁、料理達人教你做

含鐵量更勝葡萄、櫻桃！ 鐵質之王「紅肉火龍果」，4個細節教你挑選

曇花一現的驚豔！8千朵火龍果大龍花深夜綻放早上凋謝

相關新聞

「臉塗黑」扮泰國人 「日出茶太」臉書遭網友洗版轟：充滿歧視

「反種族歧視」是近期國際間越來越重視的重大議題，而膚色、五官、口音等特徵，也往往容易會成為操弄種族歧視的刻板印象。近期泰國網紅「娘娘」批評，有手搖飲廣告「店員弄完泰式口味的飲料，之後把皮膚塗黑了」，令娘娘覺得「每一種膚色都應該被尊重」。而網友也批評「有夠糟糕 這種娛樂效果真的低級」、「什麼爛廣告」。而拍攝此廣告的「日出茶太」也回覆，表示「我們的目的是想推廣泰國的美食和台灣手搖茶飲，並無任何不敬的意圖」，目前影片尚未下架。

GU跨界裏原宿品牌SOPH. 攜手清永浩文打造親民價潮流服飾 最低150元就能入手

不用花上萬元，現在就能入手平價時尚品牌GU和高端潮牌SOPH. 合作的男裝或童裝，最低150元就能買到設計師清永浩文操刀...

今年火龍果甜度比往年高 台南農改場教大家怎麼挑

台南區農業改良場今天推薦民眾多採購紅龍果（又稱火龍果），農改場表示，紅龍果是優質的健康水果，每年6到12月間是盛產時期，...

端午佳節勿放「粽」 專家教你「吃粽4招」顧健康

端午節將屆，市面上粽子五花八門，南部粽、北部粽、潮州粽、鹼粽與客家粽等口味多樣，總讓人不由自主地都想品嘗，但粽內糯米粘度高較不易消化，過量則恐傷身致病；衛福部南投醫院營養師祭出「吃粽4招」，教民眾吃得應景又健康。

大師級超美證件照這樣拍 彩妝師幫畫妝求職贏在起跑點

畢業求職季，拍張高顏值的證件照，讓求職路上贏在起跑點；植村秀自即日起至7月26日，從北到南，全數百貨植村秀專櫃將接力推出「2020植村秀玩色潮拍」活動，由專業彩妝師團隊為消費者一對一上妝，提供拍攝「專業證件照」活動。

不婚少子化源頭？ 青年當派遣、中年只能做單身打工族

因為疫情，勞動部原訂5月上路的「中高齡就業專法」延後上路。然而，在少子高齡化的時代，中年就業問題可能是社會問題的未爆彈。勞團與學者憂心，當疫情帶來的失業浪潮襲來，台灣若未解決青年派遣等非典型勞動問題，中年就業將成為未來台灣社會的隱憂。

坐擁仙境 邀你寫雙東傳奇

擁有未破壞的山林、無敵海景的台東，人稱「台灣最後的香格里拉」；國境之南的屏東，則有「台灣桃花源」美稱。聯合報系有行旅「企...

「10oz燻烤牛肋排」380！米其林WILDWOOD限時加購優惠

獲得米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤餐廳，近期推出「香煎鴨肝、巨峰葡萄醬、茵陳蒿」、「酥炸蟹肉球、芒果、花生、萊姆...

市場熱！亞洲蘇富比歷來最高總估價的當代藝術7月登場

香港蘇富比當代藝術2020年春季拍賣將於7月9日起至10日於香港會議展覽中心舉辦，總估價逾約18.5億元台幣（4億8,0...

Uber Eats健康飲食「疫」外新趨勢 foodpanda擴大24小時外送區

疫情衝擊了社會各層面，民眾的日常生活及飲食也連帶受影響。Uber Eats發現，3～5月疫情期間民眾飲食喜好出現了新趨勢...

獨／剛滿2年！水果三明治「J Fruit Mart」6月底熄燈

提供多款「水果三明治」、「水果果凍」，以及許多日本進口水果的「J Fruit Mart」，近期於官方臉書宣佈，因為老闆要...

第2杯半價！哈根達斯夏季冰飲　芒果、哈密瓜好消暑

哈根達斯冰淇淋今年夏天新推出期間限定的「哈密瓜冰淇淋」、「芒果冰淇淋」，以及一系列冰淇淋凍飲、繽紛午茶和微醺系列，為夏天...

熱門新聞

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

口罩貴4倍太離譜？ 業者：原物料大漲回不去了！

「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天

17縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

獨／剛滿2年！水果三明治「J Fruit Mart」6月底熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。