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「臉塗黑」扮泰國人 連鎖飲料店遭網友洗版轟：充滿歧視

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「臉塗黑」扮泰國人 「日出茶太」臉書遭網友洗版轟：充滿歧視

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
日出茶太的廣告影片，被娘娘與網友批評不妥。圖／擷取自日出茶太粉絲頁
日出茶太的廣告影片，被娘娘與網友批評不妥。圖／擷取自日出茶太粉絲頁

「反種族歧視」是近期國際間越來越重視的重大議題，而膚色、五官、口音等特徵，也往往容易會成為操弄種族歧視的刻板印象。近期泰國網紅「娘娘」批評，有手搖飲廣告「店員弄完泰式口味的飲料，之後把皮膚塗黑了」，令娘娘覺得「每一種膚色都應該被尊重」。而網友也批評「有夠糟糕 這種娛樂效果真的低級」、「什麼爛廣告」。而拍攝此廣告的「日出茶太」也回覆，表示「我們的目的是想推廣泰國的美食和台灣手搖茶飲，並無任何不敬的意圖」，目前影片尚未下架。

娘娘所批評的廣告影片，箭頭直指「日出茶太」所拍攝的「霸氣芒果王=泰國美食x台灣手搖茶飲 完美碰撞」。在廣告影片中，客人點選以泰國芒果糯米飯為口味的飲料之後，店員將皮膚塗黑、穿上傳統民族服飾端上飲料，藉此呈現「一秒到泰國」的概念，但此舉卻引起娘娘與眾多網友的批評。

娘娘認為，如果是為了娛樂效果的話，請問「皮膚黑的娛樂點在哪裡？」，每一種膚色都應該被尊重，也不應該被拿來取笑。如果不是為了娛樂效果，用黑色皮膚來代表泰國人，可是泰國人每一種皮膚都有。所以，台灣的廣告給泰國人貼這種刻板印象的標籤，「我作為一個泰國人，應該如何解讀？」對此，網友也呼應「不應該標籤定義他人」、「真的！每一種膚色都應該受到尊重」，而日出茶太的粉絲頁貼文，也被網友留言，批評「這真的是很糟糕的廣告影片，充滿歧視」、「有夠糟糕 這種娛樂效果真的低級」、「你們這樣用膚色定義，難怪娘娘森七七」

對於網友們的留言，日出茶太留言指出「如果造成您的誤解，我們很抱歉，我們的目的是想推廣泰國的美食和台灣手搖茶飲，並無任何不敬的意圖，謝謝你們的回饋！」，但是網友並不領情，認為「用罐頭訊息回覆真的一點都沒有誠意耶！」、「一直抱歉 然後還是不拿掉這個廣告，根本就是敷衍啊」。

泰國 廣告 種族歧視 芒果 網紅 手搖飲料

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