端午佳節勿放「粽」 專家教你「吃粽4招」顧健康

端午節將屆，市面上粽子五花八門，南部粽、北部粽、潮州粽、鹼粽與客家粽等口味多樣，總讓人不由自主地都想品嘗，但粽內糯米粘度高較不易消化，過量則恐傷身致病；衛福部南投醫院營養師祭出「吃粽4招」，教民眾吃得應景又健康。

南投醫院指出，端午節前後，各式粽子陸續上市，因方便購賣且口味眾多，用電鍋炊蒸就能吃，不少民眾會買回家當主餐或點心吃，但台灣傳統粽多使用炒過的糯米，包裹滷炒過的五花肉、香菇、栗子、蛋黃等食材，熱量不低，也不好消化。

南投醫院營養師陳佳祺說，粽子裡的糯米粘度高，在胃中不易消化，要是過量食用恐出現消化不良、肚腹脹悶，甚至便秘等症狀；但，過端午吃粽是習俗，很難不吃，但可以透過「吃粽4招」聰明品嘗，吃得應景又健康。

第一招就是，粽子口味多，可以天天換口味，但1天就1顆，適時補充水分，搭配高纖蔬菜、水果助消化；第二招「吃粽吃原味」，減少調味料的攝取，避免吃粽子時又沾甜辣醬、醬油膏、辣椒醬與花生粉等增加身體負擔。

第三招「嘴饞就多動」，陳表示，想多吃沒問題，只是要付出代價，因1顆粽子熱量約400至700卡，要是1天額外多吃2顆，以60公斤成年人為例，需要游泳2.5小時、有氧運動4.5小時或走路7.5小時，增加活動量才能消耗多餘熱量。

第四招「選擇好粽」，建議改吃添加適當的白米或黑米、降低糯米比例，或選用符合「三少一多」少油、少鹽、少糖、多纖維的粽子，如五穀雜糧粽、藜麥養生粽、水果粽、三色水晶粽、高鈣雪花粽等，避免不易消化且易引發脹氣的糯米粽。