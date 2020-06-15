大師級超美證件照這樣拍 彩妝師教你求職贏在起跑點

畢業求職季，拍張高顏值的證件照，讓求職路上贏在起跑點；植村秀自即日起至7月26日，從北到南，全數百貨植村秀專櫃將接力推出「2020植村秀玩色潮拍」活動，由專業彩妝師團隊為消費者一對一上妝，提供拍攝「專業證件照」活動。

植村秀表示，活動期間到植村秀專櫃，繳交500預約金，即可報名參加價值高達5000元，包含上妝＋髮型＋拍照＋修圖在內，由彩妝專家、髮型專家、攝影達人 、專業後製團隊，所提供的2020玩色潮拍，獲得大師級超美證件照服務，並獲贈價值850元的豪華預約禮，內容包括全能奇蹟金萃潔顏油50ml和無色限迷你唇膏7ml。

當日消費滿6,000元，還可獲得「風格四連拍」潮拍形象照，讓人超時尚、超有型，一秒變身潮流明星。

活動期間植村秀將於全台指定四個百貨專櫃（信義三越 A8/忠孝 SOGO/中友百貨/漢神巨蛋），推出全球唯一巨型眼影盤拍照牆＋真人尺寸刷具最潮打卡景點，讓人一秒拍出網紅態度，怎麼拍怎麼好看，不論是打卡或是IG，都能搶眼吸睛。