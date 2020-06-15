聽新聞
test
0:00 / 0:00

不婚少子化源頭？青年當派遣、中年只能做單身打工族!

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
日本話題書「中年打工族」最近引進台灣，該書揭露日本單身中年打工族的困境，更認為此一族群是造成日本不婚少子化的關鍵源頭。圖/時報文化提供
日本話題書「中年打工族」最近引進台灣，該書揭露日本單身中年打工族的困境，更認為此一族群是造成日本不婚少子化的關鍵源頭。圖/時報文化提供

因為疫情，勞動部原訂5月上路的「中高齡就業專法」延後上路。然而，在少子高齡化的時代，中年就業問題可能是社會問題的未爆彈。勞團與學者憂心，當疫情帶來的失業浪潮襲來，台灣若未解決青年派遣等非典型勞動問題，中年就業將成為未來台灣社會的隱憂。

日本話題書「中年打工族」最近引進台灣，該書揭露日本單身中年打工族的困境，更認為此一族群是造成日本不婚少子化的關鍵源頭。作者小林美希指出，在日本35歲到54歲的人當中，以非正職員工身分工作的「中年打工族」高達237萬人；相當於同世代中，十人有一人是打工族。

經過訪查，她發現這批「中年打工族」是1990年代泡沫經濟時期的產物。當時日本企業縮減人事成本、大學應屆畢業生就業率低於六成。當時靠著打工與派遣撐過金融風暴的青年，如今成為無法進入企業體系的「中年打工族」，他們被四、五份工作追著跑、周六日無法休假，累得半死卻找不到正職，因此交不到女友、更遑論結婚生子。

根據行政院主計總處統計，台灣的非典型就業(包括部分工時與臨時性與人力派遣)人數，從2008年的65萬人增至2018年的81.4萬，占全體受雇者的8%。勞動部統計，2018年台灣45歲到49歲的非典型工作者占比為5.88%、50到54歲為7%。

「中年打工族」一書提到，在泡沫經濟時期靠打工和派遣為生的青年，原以為「忍一下」就過了，沒想到即使社會景氣恢復，他們卻因無法累積資歷，工作幾十年也無法進入正職。台灣勞動派遣產業工會秘書長施士青觀察，台灣派遣員工也有類似情況，一旦進入派遣業，除非重拾書本考上公職，否則很難進入企業正職體系，「一輩子都離不開派遣」。

施士青分析，派遣或打工擔任的工作往往替代性高、無法累積資歷；加上薪資不高必須兼好幾份工，疲於奔命無法為自己增值。勞工做著做著年紀有了，更不容易找到正職。他表示，此次疫情將導致正職職缺大量減少，企業為了成本，砍人一定先從不必付資遣費的派遣人力砍起。「後疫情時代」的社會新鮮人進入職場，「恐怕連派遣都很難找。」台灣這一代的青年派遣人力、打工族，十年、廿年後便可能成為數量龐大的「中年單身打工族」，政府與社會必須預做準備。

台大國發所副教授辛炳隆認為，台灣中年打工族的比率會愈來愈高，原因是台灣這幾年出現非典型勞力、流行斜槓青年，年輕人樂意進入低薪、非正職的服務業工作。但隨年紀增長、面臨結婚生子，這些非典勞工必須身兼多職才能養家糊口。台大社會系教授薛承泰則認為，在地球村時代，台灣工作機會減少，但「有本事的人往外走」，他憂心台灣年輕人的國際競爭力，「可以跟不同世代不同國家的人競爭嗎？」

在日本話題書「中年打工族」中，作者小林美希認為，中年打工族不只是某個弱勢底層的現象，更是造成少子高齡化的癥結所在—他們因為無法擁有穩定收入，讓結婚成為妄想。小林美希透過採訪失業勞工、企業領袖，認為改變企業經營手段，才是杜絕中年勞工問題的關鍵。

餐飲業的非正職雇用非常多。小林美希卻採訪到日本數家餐飲產業反其道而行，他們積極將打工者轉為正職、並建立防止離職的措施，因此創造驚人業績。如在國內外擁有上百家店面的外食企業Wondertable，錄用的正職員工一半有打工經驗。該公司的理由是，從打工轉為正職的人，進公司的穩定度比較高。

為了降低中高齡就業難度，勞動部祭出「中高齡者及高齡者就業促進法」，包括禁止就業年齡歧視、協助在職者穩定就業、失業者就業、推動銀髮人才服務、開發就業機會等方案。

勞動部表示，「中高齡者及高齡者就業促進法」雖因疫情影響暫緩施行，但勞動部仍持續推動中高齡者相關協助措施。如補助每人每年10萬元的職務再設計，協助排除就業障礙；運用每人每月1.3萬元，最長12個月的僱用獎助以鼓勵雇主進用等，每年協助近15萬名中高齡者及高齡者就業。

然而政府以補助金鼓勵企業進用中年勞工的方式，在專家眼中並不可行。一位日本職涯顧問受訪時便表示「錄用員工是很大的投資行為，企業不會因為想要政府補助金而雇用人」。辛炳隆也說，補助金無法長久，必須搭配職業訓練提升勞務價值，才能解決企業不願雇用中年勞工的問題。

辛炳隆指出，要靠企業自覺改變經營手法協助勞工穩定就業太過理想。他認為台灣勞工的根本問題在「低薪」，政府如果不能解決低薪問題，就要把社會福利做好，讓勞工即使無法拿到合理薪水，至少可維持基本生活。

打工 日本

延伸閱讀

推中高齡就業 補助金難治本

青年派遣隱憂 催生中年打工族

【失落世代2】被犧牲的中生代晚婚少生 未來20年勞動力少120萬

勞保補破洞！速速修法挹注活水 一張表看勞保和勞退誰會破產？

相關新聞

不婚少子化源頭？青年當派遣、中年只能做單身打工族!

因為疫情，勞動部原訂5月上路的「中高齡就業專法」延後上路。然而，在少子高齡化的時代，中年就業問題可能是社會問題的未爆彈。...

坐擁仙境 邀你寫雙東傳奇

擁有未破壞的山林、無敵海景的台東，人稱「台灣最後的香格里拉」；國境之南的屏東，則有「台灣桃花源」美稱。聯合報系有行旅「企...

「10oz燻烤牛肋排」380！米其林WILDWOOD限時加購優惠

獲得米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤餐廳，近期推出「香煎鴨肝、巨峰葡萄醬、茵陳蒿」、「酥炸蟹肉球、芒果、花生、萊姆...

市場熱！亞洲蘇富比歷來最高總估價的當代藝術7月登場

香港蘇富比當代藝術2020年春季拍賣將於7月9日起至10日於香港會議展覽中心舉辦，總估價逾約18.5億元台幣（4億8,0...

Uber Eats健康飲食「疫」外新趨勢 foodpanda擴大24小時外送區

疫情衝擊了社會各層面，民眾的日常生活及飲食也連帶受影響。Uber Eats發現，3～5月疫情期間民眾飲食喜好出現了新趨勢...

獨／剛滿2年！水果三明治「J Fruit Mart」6月底熄燈

提供多款「水果三明治」、「水果果凍」，以及許多日本進口水果的「J Fruit Mart」，近期於官方臉書宣佈，因為老闆要...

第2杯半價！哈根達斯夏季冰飲　芒果、哈密瓜好消暑

哈根達斯冰淇淋今年夏天新推出期間限定的「哈密瓜冰淇淋」、「芒果冰淇淋」，以及一系列冰淇淋凍飲、繽紛午茶和微醺系列，為夏天...

台中荔枝外銷大減7成 網紅吳鳳想榨汁外銷土耳其

新冠肺炎疫情使得台中市今年荔枝外銷數量大減7成，農業局上午請來網紅吳鳳替荔枝代言，局長蔡精強說，將把用於外銷的冷鏈冷藏技...

千禧年回憶殺 孫燕姿、小甜甜布蘭妮於Apple Music送上專屬歌單

近年鮮少出現在螢光幕前的華語流行樂天后孫燕姿，選在出道20週年當天無預警在YouTube直播開唱近40分鐘，幾乎將所有經...

白色系建築表情 圖地反轉顛倒屋

日本設計大師福田繁雄最擅長的創作方式，即是透過虛實之間的漸變方式，創造出圖騰的變化趣味，讓留白與非留白之間產生了令人省思的趣味感，重新定義人們對於「觀看」行為的顛覆性。這座位於澳洲墨爾本的獨棟宅邸，設計團隊WALA 即運用圖地反轉的設計方式，在既有有限的基地上重新延伸打造出另一畔新的生活場域，讓原本老舊的維多利亞式建築生活空間，瞬間幻化成摩登引人矚目的新建築。

總算吃得起了！餐飲業求生 頂級黑鮪跌破6折

新冠肺炎疫情衝擊全球對和牛、黑鮪魚和魚子醬等高級食材的需求，餐飲業損傷慘重。數千間餐廳關閉，導致高級食材需求銳減，再加上人們因為封鎖令而減少外出或擔心財務狀況減少享用高級食材，使高級食材價格暴跌30%至40%。

MELODY六月登雙封 TIFFANY、MIKIMOTO搶加持

時尚媽咪Melody無疑集諸多珠寶品牌寵愛於一身。光是六月這個月，Melody就登上兩本時尚雜誌的封面，分別以俏麗的短褲...

熱門新聞

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

17縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

口罩貴4倍太離譜？ 業者：原物料大漲回不去了！

注意劇烈天氣！ 吳德榮：午後恐瞬間強降雨、密集雷擊

一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天

北方系統不穩定 鄭明典：今年很可能二度入梅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。