不婚少子化源頭？青年當派遣、中年只能做單身打工族!

因為疫情，勞動部原訂5月上路的「中高齡就業專法」延後上路。然而，在少子高齡化的時代，中年就業問題可能是社會問題的未爆彈。勞團與學者憂心，當疫情帶來的失業浪潮襲來，台灣若未解決青年派遣等非典型勞動問題，中年就業將成為未來台灣社會的隱憂。

日本話題書「中年打工族」最近引進台灣，該書揭露日本單身中年打工族的困境，更認為此一族群是造成日本不婚少子化的關鍵源頭。作者小林美希指出，在日本35歲到54歲的人當中，以非正職員工身分工作的「中年打工族」高達237萬人；相當於同世代中，十人有一人是打工族。

經過訪查，她發現這批「中年打工族」是1990年代泡沫經濟時期的產物。當時日本企業縮減人事成本、大學應屆畢業生就業率低於六成。當時靠著打工與派遣撐過金融風暴的青年，如今成為無法進入企業體系的「中年打工族」，他們被四、五份工作追著跑、周六日無法休假，累得半死卻找不到正職，因此交不到女友、更遑論結婚生子。

根據行政院主計總處統計，台灣的非典型就業(包括部分工時與臨時性與人力派遣)人數，從2008年的65萬人增至2018年的81.4萬，占全體受雇者的8%。勞動部統計，2018年台灣45歲到49歲的非典型工作者占比為5.88%、50到54歲為7%。

「中年打工族」一書提到，在泡沫經濟時期靠打工和派遣為生的青年，原以為「忍一下」就過了，沒想到即使社會景氣恢復，他們卻因無法累積資歷，工作幾十年也無法進入正職。台灣勞動派遣產業工會秘書長施士青觀察，台灣派遣員工也有類似情況，一旦進入派遣業，除非重拾書本考上公職，否則很難進入企業正職體系，「一輩子都離不開派遣」。

施士青分析，派遣或打工擔任的工作往往替代性高、無法累積資歷；加上薪資不高必須兼好幾份工，疲於奔命無法為自己增值。勞工做著做著年紀有了，更不容易找到正職。他表示，此次疫情將導致正職職缺大量減少，企業為了成本，砍人一定先從不必付資遣費的派遣人力砍起。「後疫情時代」的社會新鮮人進入職場，「恐怕連派遣都很難找。」台灣這一代的青年派遣人力、打工族，十年、廿年後便可能成為數量龐大的「中年單身打工族」，政府與社會必須預做準備。

台大國發所副教授辛炳隆認為，台灣中年打工族的比率會愈來愈高，原因是台灣這幾年出現非典型勞力、流行斜槓青年，年輕人樂意進入低薪、非正職的服務業工作。但隨年紀增長、面臨結婚生子，這些非典勞工必須身兼多職才能養家糊口。台大社會系教授薛承泰則認為，在地球村時代，台灣工作機會減少，但「有本事的人往外走」，他憂心台灣年輕人的國際競爭力，「可以跟不同世代不同國家的人競爭嗎？」

在日本話題書「中年打工族」中，作者小林美希認為，中年打工族不只是某個弱勢底層的現象，更是造成少子高齡化的癥結所在—他們因為無法擁有穩定收入，讓結婚成為妄想。小林美希透過採訪失業勞工、企業領袖，認為改變企業經營手段，才是杜絕中年勞工問題的關鍵。

餐飲業的非正職雇用非常多。小林美希卻採訪到日本數家餐飲產業反其道而行，他們積極將打工者轉為正職、並建立防止離職的措施，因此創造驚人業績。如在國內外擁有上百家店面的外食企業Wondertable，錄用的正職員工一半有打工經驗。該公司的理由是，從打工轉為正職的人，進公司的穩定度比較高。

為了降低中高齡就業難度，勞動部祭出「中高齡者及高齡者就業促進法」，包括禁止就業年齡歧視、協助在職者穩定就業、失業者就業、推動銀髮人才服務、開發就業機會等方案。

勞動部表示，「中高齡者及高齡者就業促進法」雖因疫情影響暫緩施行，但勞動部仍持續推動中高齡者相關協助措施。如補助每人每年10萬元的職務再設計，協助排除就業障礙；運用每人每月1.3萬元，最長12個月的僱用獎助以鼓勵雇主進用等，每年協助近15萬名中高齡者及高齡者就業。

然而政府以補助金鼓勵企業進用中年勞工的方式，在專家眼中並不可行。一位日本職涯顧問受訪時便表示「錄用員工是很大的投資行為，企業不會因為想要政府補助金而雇用人」。辛炳隆也說，補助金無法長久，必須搭配職業訓練提升勞務價值，才能解決企業不願雇用中年勞工的問題。

辛炳隆指出，要靠企業自覺改變經營手法協助勞工穩定就業太過理想。他認為台灣勞工的根本問題在「低薪」，政府如果不能解決低薪問題，就要把社會福利做好，讓勞工即使無法拿到合理薪水，至少可維持基本生活。