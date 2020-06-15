坐擁仙境 邀你寫雙東傳奇

擁有未破壞的山林、無敵海景的台東，人稱「台灣最後的香格里拉」；國境之南的屏東，則有「台灣桃花源」美稱。聯合報系有行旅「企業家山居歲月」系列，推出「雙東傳奇」五天四夜之旅，帶旅人深入雙東，找尋美麗故事。

行程將安排入住在地企業家於家鄉扎根及提供青年就業機會的Villa，在都蘭這片碧海藍天仙境慢琢一處自然風情。園區坐擁山群，遠眺太平洋，以天、海、山、林為主軸，會館每扇窗都是畫框，無論是雲霧繚繞的山巒或蔚藍海景都進入眼簾。

屏東牡丹鄉南連接滿洲與恆春鄉，東臨太平洋，為台灣最南端小鎮，有「恆春半島後花園」美稱。行程精選入住七千多坪，擁有近萬棵原生種林木，沿著山中湖畔而逐的Villa，體驗旭海牡丹灣之美，還可享受碳酸氫鈉泉野溪「美人湯」。

除了人文歷史與自然景觀的特色，也將到訪石門村古戰場、牡丹水庫與石板屋遺址，以及神秘五一區國家級戰略組織等。

「企業家山居歲月系列十一之雙東傳奇」五天四夜行程，將於八月廿四日出發。另七月三日舉辦「企業家山居歲月宜蘭一日精華體驗旅程」，報名或洽詢詳細行程請電02-86433581、86433543或上有行旅官網。