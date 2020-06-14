「10oz燻烤牛肋排」380！米其林WILDWOOD限時加購優惠

獲得米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤餐廳，近期推出「香煎鴨肝、巨峰葡萄醬、茵陳蒿」、「酥炸蟹肉球、芒果、花生、萊姆」等一系列夏季新菜單。另外自即日起至7月10日期間，推出限時加價購優惠活動，凡點選一客波士頓龍蝦，即可以380元加購10盎司的「Prime Rib原木燻烤牛肋排」，輕鬆升級海陸雙饗宴。

WILDWOOD原木燒烤餐廳主打台南龍眼木原木燒烤牛排與現流海鮮，本季的新菜單使用各式香草與哈密瓜、巨峰葡萄、芒果等水果，料理增添清新果香。「哈密瓜沙拉、羊奶起司、西班牙風乾火腿」選用哈密瓜搭配鹹香的西班牙風乾火腿，芝麻葉沙拉則拌入榛果油醋汁、羊奶起司泡沫，每份380元。「香煎鴨肝、巨峰葡萄醬、茵陳蒿」將鴨肝搭佐融合焦糖葡萄與白酒的酸甜醬汁，還有新鮮巨峰葡萄、布里歐麵包、茵陳蒿與蒔蘿等綴，帶來平衡的夏季滋味，每份780元。其他還有「茴香鹽漬鮭魚、炸洋芋、香草法式鮮奶油、苗菜沙拉」、「酥炸蟹肉球、芒果、花生、萊姆」、「綠豆沙舒芙蕾、炭培烏龍茶、白巧克力冰淇淋」等不同餐點。