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市場熱！亞洲蘇富比歷來最高總估價的當代藝術7月登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
劉野《讓我留在黑暗裡》與大衛霍克尼《三十朵向日葵》 。圖／蘇富比提供
劉野《讓我留在黑暗裡》與大衛霍克尼《三十朵向日葵》 。圖／蘇富比提供

香港蘇富比當代藝術2020年春季拍賣將於7月9日起至10日於香港會議展覽中心舉辦，總估價逾約18.5億元台幣（4億8,000萬港元），為亞洲蘇富比歷來最高紀錄。晚間拍賣由大衛霍克尼（David Hockney）的《三十朵向日葵》與劉野《讓我留在黑暗裡》領銜等一系列國際知名的西方及亞洲藝術家作品。而晚拍及日拍登場的「樂游於藝」系列則聚焦知名亞洲藝術贊助人珍藏的生活藝術、設計及雕塑作品。

近年聲勢見高漲的大衛霍克尼，1996年的《三十朵向日葵》是他沉醉攝影美學十年後，回歸具象繪畫的一系列向梵谷致敬之作之一。焦點拍品之一劉野《讓我留在黑暗裡》為藝術家僅四件的大尺幅的人物作之一，估價2,500萬港元起。美國藝術家克里夫斯蒂（Clyfford Still）作品《PH-306》原來為他女兒桑德拉斯蒂（Sandra Still）的私人收藏，可見這幅作品在藝術家眼中意義特殊。

蘇富比在展前舉辦的線上媒體預展中表示，今年雖受疫情影響實體拍賣紛紛延期或改線上，但截至目前為止網上專拍和私人洽購的成績都有成長，顯然藝術市場整體而言並未衰退，只是客戶選購方式改變。例如4月的「當代藝術網上專場」總成交額逾1,000萬港元，為香港蘇富比歷來新高，超越低估價逾三倍。5月、6月接連舉辦的5場Showcase拍賣，其中4場100%拍出。而今年至今的當代藝術私人洽購交易數目較去年同期還有75%的增長。因此蘇富比對於七月即將舉辦的實體拍賣也深具信心。

阿爾伯特爾萊恩（Albert Oehlen）《哨聲》，估價約1,400萬港元起。圖／蘇富比提供
阿爾伯特爾萊恩（Albert Oehlen）《哨聲》，估價約1,400萬港元起。圖／蘇富比提供
奈良美智《振作》，估價約1,800萬港元起。圖／蘇富比提供
奈良美智《振作》，估價約1,800萬港元起。圖／蘇富比提供
克里夫斯蒂《PH-306》 ，估價約5,400萬港元起。圖／蘇富比提供
克里夫斯蒂《PH-306》 ，估價約5,400萬港元起。圖／蘇富比提供
劉野《讓我留在黑暗裡》，估價約2,500萬港元起。圖／蘇富比提供
劉野《讓我留在黑暗裡》，估價約2,500萬港元起。圖／蘇富比提供
吉利翁庫維珍藏方力鈞《2002.1.1》，估價約300萬港元起。圖／蘇富比提供
吉利翁庫維珍藏方力鈞《2002.1.1》，估價約300萬港元起。圖／蘇富比提供
大衛霍克尼《三十朵向日葵》 將領銜香港蘇富比當代藝術2020年春季的晚拍。圖／蘇富比提供
大衛霍克尼《三十朵向日葵》 將領銜香港蘇富比當代藝術2020年春季的晚拍。圖／蘇富比提供
白髮一雄《地退星翻江蜃》，估價約2,200萬港元起。圖／蘇富比提供
白髮一雄《地退星翻江蜃》，估價約2,200萬港元起。圖／蘇富比提供
Gerhard Richter《綠藍紅》，估價約220萬港元起。圖／蘇富比提供
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蘇富比 藝術家 香港

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