市場熱！亞洲蘇富比歷來最高總估價的當代藝術7月登場

香港蘇富比當代藝術2020年春季拍賣將於7月9日起至10日於香港會議展覽中心舉辦，總估價逾約18.5億元台幣（4億8,000萬港元），為亞洲蘇富比歷來最高紀錄。晚間拍賣由大衛霍克尼（David Hockney）的《三十朵向日葵》與劉野《讓我留在黑暗裡》領銜等一系列國際知名的西方及亞洲藝術家作品。而晚拍及日拍登場的「樂游於藝」系列則聚焦知名亞洲藝術贊助人珍藏的生活藝術、設計及雕塑作品。

近年聲勢見高漲的大衛霍克尼，1996年的《三十朵向日葵》是他沉醉攝影美學十年後，回歸具象繪畫的一系列向梵谷致敬之作之一。焦點拍品之一劉野《讓我留在黑暗裡》為藝術家僅四件的大尺幅的人物作之一，估價2,500萬港元起。美國藝術家克里夫斯蒂（Clyfford Still）作品《PH-306》原來為他女兒桑德拉斯蒂（Sandra Still）的私人收藏，可見這幅作品在藝術家眼中意義特殊。