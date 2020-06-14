Uber Eats健康飲食「疫」外新趨勢 foodpanda擴大24小時外送區

疫情衝擊了社會各層面，民眾的日常生活及飲食也連帶受影響。Uber Eats發現，3～5月疫情期間民眾飲食喜好出現了新趨勢，除了特別偏好「療癒美食」、「健康餐飲」與「經典台味」，居家上班措施也讓午餐時段的訂單從以往的商業區轉移至住宅區。foodpanda則是因應民眾全天候的即時外送需求，擴大24小時外送的範圍至本島16個縣市。

Uber Eats觀察疫情期間平台上的熱門搜尋關鍵字，以火鍋、牛排、美式速食、粥、雞排名列前5名。而最受歡迎的前5大餐點類別，珍珠奶茶與早午餐進入排行榜，台式、美式、中式持續穩佔消費者每日不可或缺的心靈食物，其中台式美味更在各地老味道餐廳加入之後，持續在疫情期間擄獲消費者的心，各時段的訂餐量都居高不下。受到疫情期間消費者戶外運動、上健身房的次數相對減少的影響，「健康美食」類別在這段期間也異軍突起，其中低GI飲食最受歡迎，水煮、增肌減脂、優質蛋白質等健康類餐食選項尤其熱門，平台上也提供沙拉、能量飲料、果汁果泥、低卡餐、優格等多元豐富的選擇，讓消費者可以吃得健康又不無聊。

除了美食外送，Uber Eats也觀察到疫情期間平台上生鮮雜貨外送的趨勢變化，因待在家中的時間增加，家庭號牛奶、雞蛋、泡麵、奶粉等日用必需品的需求提升；宅在家也帶動自煮風潮及對健康飲食的需求，平台上青菜、肉類、雞精、蜆精等健康保健飲品等皆有成長，顯示疫情期間消費者除了透過外送平台滿足一日三餐，也喜愛使用外送平台購買生鮮日用雜貨，享受即時性的便利。