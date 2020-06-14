獨／剛滿2年！水果三明治「J Fruit Mart」6月底熄燈

提供多款「水果三明治」、「水果果凍」，以及許多日本進口水果的「J Fruit Mart」，近期於官方臉書宣佈，因為老闆要回日本的關係，將於6月28日結束營業。許多粉絲也留言表示「太突然了！台北市最好吃的水果三明治就要拜拜了」、「這家很好吃 好可惜」、「吃過最好吃的水果三明治」

創立於2018年6月的J Fruit Mart（傑果行），鄰近國父紀念館，標榜是台灣唯一由日本人經營的日本水果專賣店。店內供應有許多日本的時令水果，包括有晴王麝香葡萄、山梨黃金桃、北海道夕張紅肉哈密等等高級水果。而且店內另一大特色，就是以日本、台灣等地水果為當季主角，製作一系列限量販售的「水果三明治」，包括麝香葡萄、青森富士蘋果、台灣芒果、紐西蘭奇異果等口味皆可選擇，搭配上鮮奶油與吐司，帶來清爽香甜的滋味，售價約120～250元不等。