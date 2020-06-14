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第2杯半價！哈根達斯夏季冰飲　芒果、哈密瓜好消暑

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
哈根達斯新推出繽紛氣泡飲、藍莓果漾、美莓抹茶、香芒綠洲等多款夏季限定飲品。圖／哈根達斯提供
哈根達斯新推出繽紛氣泡飲、藍莓果漾、美莓抹茶、香芒綠洲等多款夏季限定飲品。圖／哈根達斯提供

哈根達斯冰淇淋今年夏天新推出期間限定的「哈密瓜冰淇淋」、「芒果冰淇淋」，以及一系列冰淇淋凍飲、繽紛午茶和微醺系列，為夏天帶來不同的酸甜沁涼。即日起至6月30日期間，全台門市還推出指定冰淇淋凍飲「外帶第2杯半價」的優惠活動。

哈根達斯門市推出一系列夏季限定新品。「繽紛氣泡飲」選用哈密瓜與草莓，搭配氣泡水、哈密瓜冰淇淋、芒果冰淇淋及覆盆子雪酪，每杯295元。「藍莓果漾」則是將綜合莓果結合藍莓果茶氣泡飲，帶來酸酸甜甜的滋味，每杯295元。「哈密瓜奶昔」將新口味的哈密瓜冰淇淋與牛奶搭配，創造出綿密口感，每杯295元。另外還有視覺效果十足的「美莓抹茶」、「香芒綠洲」、「水果巴菲」等一系列新品。

同時，哈根達斯延續經典的「黑領結」，新推出4款全新的冰淇淋雞尾酒，包括有「百變黛綺莉」、「愛酒也愛咖啡」、「覆盆子瑪格麗特」與期間限定的「哈密瓜桑格利亞」，以熱情水果冰淇淋系列，搭配上經典調酒基礎，創造出全新的啜飲體驗，每杯售價均為325元。限於敦南旗艦店、美麗華旗艦店、板橋大遠百旗艦店提供。

另外夏季限定推出的「哈密瓜冰淇淋」，將哈密瓜的香甜風味交融於香濃牛奶中，帶來甜美與濃郁的夏日風味；「芒果冰淇淋」則是以芒果果泥與果塊，帶來清爽酸甜的水果食感，都可吃得到真實果肉的滋味。

6月18日至6月21日期間，哈根達斯於指定購物網推出「超值巨量口味迷你杯組合」，集結哈密瓜、芒果、淇淋巧酥等9種口味、21杯迷你杯，可享1,299元的限時促銷價。即日起至6月30日期間，外帶指定的繽紛氣泡飲、哈密瓜奶昔等4款冰淇淋凍飲，則可享第2杯半價。

冰淇淋 芒果

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