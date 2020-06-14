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台中荔枝外銷大減7成 網紅吳鳳想榨汁外銷土耳其

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市大里區的冷鏈工廠裡，工作人員都在低溫環境下身著厚的冬衣工作，每粒荔枝都經過嚴選。記者黃寅／攝影
台中市大里區的冷鏈工廠裡，工作人員都在低溫環境下身著厚的冬衣工作，每粒荔枝都經過嚴選。記者黃寅／攝影

新冠肺炎疫情使得台中市今年荔枝外銷數量大減7成，農業局上午請來網紅吳鳳替荔枝代言，局長蔡精強說，將把用於外銷的冷鏈冷藏技術首次轉而用於內銷，讓消費者可以吃到風味最佳的荔枝。

蔡精強說，因為荔枝椿象防治有成，台中市今年的荔枝產量恢復以往的水準，年產量達1萬4千多公噸，但是因為受到疫情影響，以往外銷的大宗市場新加坡至今未接到訂單，僅有日本和馬來西亞，外銷量銳減了7成。雖然如此，但農業局仍將加強冷凍外銷並把荔枝加工成汁進行銷售。

冷鏈技術冷藏的荔枝都是新鮮現採，再經過5度C以下的作業環境進行冷藏，而且每粒都經過嚴選和去掉果梗，再裝盒銷售，不僅賣象更佳，而且保存了最佳的風味；將透過愛買、家樂福、裕毛屋、大里區農會等通路系統銷售。

來自土耳其的吳鳳為了替台中市的荔枝代言，上午特別到大里的冷鏈工廠走了一趟；當他看到工作人員都在低溫環境下身著厚的冬衣工作，感覺大開眼界。

他說，土耳其沒有荔枝，他是來台灣後才知道有這種水果，而且妻子教他，要吃之前先冰一下，他嘗試之後也就更好吃。

吳鳳兩年前已取得中華民國籍，他感覺荔枝已是「自己國家的農產品」有這麼好吃的水果，他感覺十分光榮；他目前已有把紅石榴榨成汁外銷回土耳其的事業，除了替荔枝代言，另也考慮是否把荔枝汁也能回銷到家鄉土耳其。

台中市大里區的冷鏈工廠裡，工作人員都在低溫環境下身著厚的冬衣工作，每粒荔枝都經過嚴選。記者黃寅／攝影
台中市大里區的冷鏈工廠裡，工作人員都在低溫環境下身著厚的冬衣工作，每粒荔枝都經過嚴選。記者黃寅／攝影
台中市農業局上午請來網紅吳鳳（中）替荔枝代言。記者黃寅／攝影
台中市農業局上午請來網紅吳鳳（中）替荔枝代言。記者黃寅／攝影
吳鳳（左）特別到大里的冷鏈工廠走了一趟，當看到工作人員都在低溫環境下身著厚的冬衣工作，感覺大開眼界。
吳鳳（左）特別到大里的冷鏈工廠走了一趟，當看到工作人員都在低溫環境下身著厚的冬衣工作，感覺大開眼界。

土耳其 台中市 疫情

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