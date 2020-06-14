千禧年回憶殺 孫燕姿、小甜甜布蘭妮送上專屬歌單
近年鮮少出現在螢光幕前的華語流行樂天后孫燕姿，選在出道20週年當天無預警在YouTube直播開唱近40分鐘，幾乎將所有經典代表作都唱了一輪，讓眾多歌迷又驚又喜。
如果你腦中也在直播結束之後不斷浮出旋律，想要繼續重溫孫燕姿出道20年來經典作品，在等待孫燕姿的出道紀念巡迴日期確定的同時，也可以先在Apple Music重溫孫燕姿獨一無二的經典作品，從成名作《天黑黑》、《我要的幸福》、《完美的一天》，到近年著重情感探索和思想表達的《克卜勒》、《尚好的青春》皆完整收錄，甚至推出「孫燕姿代表作」歌單。她的獨特嗓音、細膩唱腔始終傳遞著獨一無二的氣質，療癒的歌聲也能直達人心。現在只要透過音樂串流平台，就能隨時重溫每個被她的歌聲感動過、治癒過的溫暖時刻。
另外一個千禧世代絕不能錯過的經典西洋歌手之一，則非Britney Spears小甜甜布蘭妮莫屬！2000年5月，小甜甜布蘭妮第2張專輯《Oops!... I Did It Again》締造全球熱賣2,000萬張的超狂成績，西洋流行音樂自此展開偶像年代的另一高峰。在這張指標性專輯的發行20週年，小甜甜布蘭妮也特別為Apple Music親自挑選90年代末至2000年代初她最喜愛的流行曲30首組成「I MISS Y2K」歌單，名單當中除了她的《Oops!... I Did It Again》，也包括她最喜愛的女歌手如珍娜傑克森、碧昂絲、瑪莉亞凱莉、瑪丹娜等人的千禧代表作，甚至連當時同期的競爭對手Christina Aguilera、前男友Justin Timberlake領軍的偶像組合超級男孩*N-SYNC，也有作品入選於這張「I MISS Y2K」歌單之中。小甜甜布蘭妮告訴Apple Music，「實在很難相信我挑選的很多歌曲都已經超過20年歷史！對我而言，這些音樂讓我想起《Oops!》發行時那段非常特別的時光。」
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