千禧年回憶殺 孫燕姿、小甜甜布蘭妮送上專屬歌單

近年鮮少出現在螢光幕前的華語流行樂天后孫燕姿,選在出道20週年當天無預警在YouTube直播開唱近40分鐘,幾乎將所有經典代表作都唱了一輪,讓眾多歌迷又驚又喜。

如果你腦中也在直播結束之後不斷浮出旋律,想要繼續重溫孫燕姿出道20年來經典作品,在等待孫燕姿的出道紀念巡迴日期確定的同時,也可以先在Apple Music重溫孫燕姿獨一無二的經典作品,從成名作《天黑黑》、《我要的幸福》、《完美的一天》,到近年著重情感探索和思想表達的《克卜勒》、《尚好的青春》皆完整收錄,甚至推出「孫燕姿代表作」歌單。她的獨特嗓音、細膩唱腔始終傳遞著獨一無二的氣質,療癒的歌聲也能直達人心。現在只要透過音樂串流平台,就能隨時重溫每個被她的歌聲感動過、治癒過的溫暖時刻。