MELODY六月登雙封 TIFFANY、MIKIMOTO搶加持

時尚媽咪Melody無疑集諸多珠寶品牌寵愛於一身。光是六月這個月，Melody就登上兩本時尚雜誌的封面，分別以俏麗的短褲馬尾造型和粉嫩色調的飄逸女人味詮釋今年春夏的時尚趨勢，而在這兩組時尚雜誌封面上，她也分別配戴了Tiffany最新的T1系列中性珠寶，並以MIKIMOTO圓潤珍珠闡釋摩登女性風貌。

Melody日前在自己的IG帳號上發布自己最新的時尚雜誌封面照，穿著又點休閒隨性但不失時尚俐落感的Dior紮染短褲褲裝，紮起長髮，凸顯Tiffany的HardWare系列球型耳環，以及手上層次堆疊的Tiffany T1系列珠寶。今年全新上市的Tiffany T1系列，以品牌代表性字母T為主要設計元素，延伸具有雕塑感的立體線條，創作出一列玫瑰金的戒指與手環作品，中性簡約的設計，非常容易混搭配戴。