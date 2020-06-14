聽新聞
test
0:00 / 0:00

MELODY六月登雙封 TIFFANY、MIKIMOTO搶加持

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tiffany T1 18K玫瑰金窄版手環，11萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金窄版手環，11萬3,000元。圖／Tiffany提供

時尚媽咪Melody無疑集諸多珠寶品牌寵愛於一身。光是六月這個月，Melody就登上兩本時尚雜誌的封面，分別以俏麗的短褲馬尾造型和粉嫩色調的飄逸女人味詮釋今年春夏的時尚趨勢，而在這兩組時尚雜誌封面上，她也分別配戴了Tiffany最新的T1系列中性珠寶，並以MIKIMOTO圓潤珍珠闡釋摩登女性風貌。

Melody日前在自己的IG帳號上發布自己最新的時尚雜誌封面照，穿著又點休閒隨性但不失時尚俐落感的Dior紮染短褲褲裝，紮起長髮，凸顯Tiffany的HardWare系列球型耳環，以及手上層次堆疊的Tiffany T1系列珠寶。今年全新上市的Tiffany T1系列，以品牌代表性字母T為主要設計元素，延伸具有雕塑感的立體線條，創作出一列玫瑰金的戒指與手環作品，中性簡約的設計，非常容易混搭配戴。

在Melody稍早發布的另一組時尚雜誌封面造型中，Melody身穿粉藍和嫩橘等洋溢春夏感的粉嫩色調服裝，並亦飄逸的髮型和妝容呈現女人味的風采。她配戴MIKIMOTO經典的珍珠耳環搭配造型較為造型感較強烈的粉藍襯衫，並以MIKIMOTO Jeux de Rubans系列珍珠鑽石串鍊搭配嫩橘色的垂墜薄紗，展現珍珠的不同風貌。除了如Melody一樣以長形Y字鍊的方式配戴，MIKIMOTO新作Jeux de Rubans系列珍珠串鍊，還可串成項鍊，或繞成多圈手鍊，多種不同配戴方式，讓優雅珍珠得以妝點現代女性不同場合的穿著需求。

MIKIMOTO Jeux de Rubans系列珍珠串鍊，18K黃金、日本Akoya珍珠、鑽石，長度約55公分，28萬8,000，項鍊可調整作為手鍊配戴。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列珍珠串鍊，18K黃金、日本Akoya珍珠、鑽石，長度約55公分，28萬8,000，項鍊可調整作為手鍊配戴。圖／MIKIMOTO提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石戒指，17萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石戒指，17萬7,000元。圖／Tiffany提供
Melody配戴Mikimoto珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @melodykliu
Melody配戴Mikimoto珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @melodykliu
Melody配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @melodykliu
Melody配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @melodykliu
Melody配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @melodykliu
Melody配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @melodykliu
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，60萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，60萬元。圖／Tiffany提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列珍珠串鍊，18K黃金、日本Akoya珍珠、鑽石，長度約55公分，28萬8,000。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列珍珠串鍊，18K黃金、日本Akoya珍珠、鑽石，長度約55公分，28萬8,000。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列粉紅金與日本Akoya珍珠戒指，11萬3,000元。圖／Tiffany提供
MIKIMOTO Jeux de Rubans系列粉紅金與日本Akoya珍珠戒指，11萬3,000元。圖／Tiffany提供
Melody配戴Mikimoto珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @melodykliu
Melody配戴Mikimoto珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @melodykliu
時尚媽咪Melody六月登上兩個時尚雜誌封面，以不同風格的珠寶展現多重魅力。（左）圖／取自IG @melodykliu （右）圖／Tiffany提供
時尚媽咪Melody六月登上兩個時尚雜誌封面，以不同風格的珠寶展現多重魅力。（左）圖／取自IG @melodykliu （右）圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版戒指，67,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版戒指，67,000元。圖／Tiffany提供

Tiffany

延伸閱讀

網夯義美「珍奶冰淇淋」 她一吃大讚：珍珠是Q的！

易烊千璽 x TIFFANY 范丞丞 x FRED 珠寶搶鮮肉代言

珍珠+芋頭神組合！gelato pique café「珍珠芋泥鮮奶油可麗餅」SOGO快閃店獨家限定

不能在「疫」起？LVMH與Tiffany 4900億精品婚驚傳生變

相關新聞

畢業季送禮／Pandora台灣限定版吊飾 Swarovski紀念滿滿友情

6月畢業季，今年適逢疫情畢業的同學們一定特別難忘，閨密好友間也可以彼此送上祝福。丹麥珠寶品牌Pandora首度推出台灣限...

總算吃得起了！餐飲業求生 頂級黑鮪跌破6折

新冠肺炎疫情衝擊全球對和牛、黑鮪魚和魚子醬等高級食材的需求，餐飲業損傷慘重。數千間餐廳關閉，導致高級食材需求銳減，再加上人們因為封鎖令而減少外出或擔心財務狀況減少享用高級食材，使高級食材價格暴跌30%至40%。

MELODY六月登雙封 TIFFANY、MIKIMOTO搶加持

時尚媽咪Melody無疑集諸多珠寶品牌寵愛於一身。光是六月這個月，Melody就登上兩本時尚雜誌的封面，分別以俏麗的短褲...

POYA寶雅插旗忠孝復興 藥妝店東區之戰再起

疫情解封之後，藥妝店為了迎接復甦的消費力備戰，POYA寶雅忠孝復興店昨天正式開幕，不僅緊鄰有「美妝天后宮」之稱的SOGO...

看好七期環保機車 光陽加碼送禮

在民眾積極防疫之下，台灣已經超過兩個月沒有出現新冠病毒（COVID-19）本土案例，生活也已經恢復正常，接下來後疫情時代...

加入618大戰／特力集團 16大品牌合體特賣

電商618網購大戰即將開打，特力集團集結旗下「HOLA特力和樂」、「hoi！好好生活」、「Crate & Barrel」...

黃子韜穿的微笑系列可愛到犯規 LOEWE意圖使人買到吃土

可以化解分歧的次文化，是LOEWE創意總監Jonathan Anderson熱愛的創作靈感，他鍾愛的Paula’s Ib...

最擅長「冷暴力」的4大星座　射手愛冷戰、水瓶懶解釋

情侶或朋友、家人間吵架時，最害怕的不是火爆爭吵，而是冷暴力的冷戰。有哪幾個星座，是冷戰界的翹楚呢？

夏天就要穿印花裙！秀智、朴敏英露香肩好浪漫喔 莫文蔚鏤空放大絕

連身花花裙是女孩們夏日穿搭的必備單品，「國民妹妹」金裕貞在新戲的形象照以印花短裙展現俏麗，近期朴敏英、秀智也都穿了浪漫飄...

就是要跟袋鼠一樣蹦蹦跳跳 KangaROOS老爹鞋山系好型

無論城市漫步或戶外走跳，一雙好走好穿好造型的休閒鞋，對男性女性都是鞋櫃裡永不嫌少的必備單品。KangaROOS推出包含老...

科技與永續相遇「好事交易所」用AR讓「種樹」穿越國界

全球暖化與氣候變遷問題日益嚴重，近年更是頻頻發生大自然的劇烈反撲，「GoodPoint

小米桃園遠百專賣店開幕！小米空氣淨化器3限時省500元

小米台灣看準桃園火車站前商機，位於遠東百貨桃園店2樓的 「小米桃園遠百專賣店」今天（6月13日）正式開幕，是桃園第二間...

熱門新聞

700隻偷來的貓塞滿鐵籠 準備賣給餐廳宰殺送上桌

健保給付醫材新制惹議 柯文哲：這是哪個白痴建議的

醫勞盟直播醫材會議30分鐘 與會者發現後反對喊卡

自付差額8月1日實施暫緩 陳時中：2個月內再議

蘇花安路廊初步核定走海線 花359億10年後通車

5縣市恐飆高溫 鸚鵡颱風不來台但間接影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。