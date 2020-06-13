黃子韜穿的微笑系列可愛到犯規 LOEWE意圖使人買到吃土

可以化解分歧的次文化，是LOEWE創意總監Jonathan Anderson熱愛的創作靈感，他鍾愛的Paula’s Ibiza系列正來自這樣的初衷，今年夏季也延伸出一系列LOEWE Paula’s 2020系列Smiley®款式，用微笑來陪伴大家度過防疫艱困期。

「西班牙Ibiza島從最初的嬉皮風格，接著又有電音狂野派對，到1988年Acid House音樂席捲全球，在英國引發Second Summer of Love現象，那一年我還是個小孩，但對當時的氣氛及年輕人的繽紛色彩記憶猶新。」Jonathan Anderson以這樣的無憂氣氛創作夏季Paula’s Ibiza系列，也將Acid House音樂中的特質，轉化以微笑圖案帶來樂觀快樂的呈現，他將笑臉以極為精細的方式處理，例如白襯衫是無數微笑拼接而成的，或襯衫上的俏皮黃色鈕釦、粉色紮染馬賽克笑臉的T恤、抽鬚效果的微笑針織衫等，將次文化變得精緻化，也是此系列的特色。