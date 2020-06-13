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黃子韜穿的微笑系列可愛到犯規 LOEWE意圖使人買到吃土

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
小型米色微笑小牛皮藤籃，18,000元。圖／LOEWE提供
小型米色微笑小牛皮藤籃，18,000元。圖／LOEWE提供

可以化解分歧的次文化，是LOEWE創意總監Jonathan Anderson熱愛的創作靈感，他鍾愛的Paula’s Ibiza系列正來自這樣的初衷，今年夏季也延伸出一系列LOEWE Paula’s 2020系列Smiley®款式，用微笑來陪伴大家度過防疫艱困期。

「西班牙Ibiza島從最初的嬉皮風格，接著又有電音狂野派對，到1988年Acid House音樂席捲全球，在英國引發Second Summer of Love現象，那一年我還是個小孩，但對當時的氣氛及年輕人的繽紛色彩記憶猶新。」Jonathan Anderson以這樣的無憂氣氛創作夏季Paula’s Ibiza系列，也將Acid House音樂中的特質，轉化以微笑圖案帶來樂觀快樂的呈現，他將笑臉以極為精細的方式處理，例如白襯衫是無數微笑拼接而成的，或襯衫上的俏皮黃色鈕釦、粉色紮染馬賽克笑臉的T恤、抽鬚效果的微笑針織衫等，將次文化變得精緻化，也是此系列的特色。

包款配件部分的黃色笑臉更形搶眼，例如棕櫚葉織籃袋或草編袋上的特大笑臉、拼接Paula’s時裝店珍藏圖案的美人魚、金魚及睡蓮圖案的兩用手提袋，尤其小尺寸牛皮Gate Pocket包款，就像匯集了強大正能量一般，讓人不自覺有著嘴角上揚的好心情。此外，受疫情影響，品牌為弱勢兒童的未來盡心力，除宣布捐款50萬歐元之外，即日起至8月期間每售出一件Paula’s Ibiza系列產品，LOEWE會捐出40歐元（約台幣1,365元）支持兒童公益。

大陸歌手黃子韜率先詮釋Paula’s Ibiza微笑系列。圖／取自微博
大陸歌手黃子韜率先詮釋Paula’s Ibiza微笑系列。圖／取自微博
米色微笑藤編肩背提包，37,000元。圖／LOEWE提供
米色微笑藤編肩背提包，37,000元。圖／LOEWE提供
以無數微笑拼接而成的白色棉麻襯衫，46,000元。圖／LOEWE提供
以無數微笑拼接而成的白色棉麻襯衫，46,000元。圖／LOEWE提供
夏日Paula’s Ibiza系列以微笑作為傳遞正能量的設計。圖／LOEWE提供
夏日Paula’s Ibiza系列以微笑作為傳遞正能量的設計。圖／LOEWE提供
米色棉質微笑毛衣，27,000元。圖／LOEWE提供
米色棉質微笑毛衣，27,000元。圖／LOEWE提供
大陸歌手黃子韜穿黃黑棉質微笑襯衫46,000元、黃色棉質微笑短袖13,000元。圖／取自微博
大陸歌手黃子韜穿黃黑棉質微笑襯衫46,000元、黃色棉質微笑短袖13,000元。圖／取自微博
Paula’s Ibiza微笑系列的配件超可愛。圖／LOEWE提供
Paula’s Ibiza微笑系列的配件超可愛。圖／LOEWE提供
夏日Paula’s Ibiza系列以微笑作為傳遞正能量的設計。圖／LOEWE提供
夏日Paula’s Ibiza系列以微笑作為傳遞正能量的設計。圖／LOEWE提供
Balloon包款也推出微笑系列。圖／LOEWE提供
Balloon包款也推出微笑系列。圖／LOEWE提供
大陸歌手黃子韜率先詮釋Paula’s Ibiza微笑系列。圖／取自微博
大陸歌手黃子韜率先詮釋Paula’s Ibiza微笑系列。圖／取自微博
多色紮染短袖T恤，18,000元。圖／LOEWE提供
多色紮染短袖T恤，18,000元。圖／LOEWE提供
大陸歌手黃子韜率先詮釋Paula’s Ibiza微笑系列。圖／取自微博及LOEWE提供
大陸歌手黃子韜率先詮釋Paula’s Ibiza微笑系列。圖／取自微博及LOEWE提供
螢光黃微笑小牛皮肩背包，21,000元。圖／LOEWE提供
螢光黃微笑小牛皮肩背包，21,000元。圖／LOEWE提供

疫情

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