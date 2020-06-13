最擅長「冷暴力」的4大星座　射手愛冷戰、水瓶懶解釋

情侶或朋友、家人間吵架時，最害怕的不是火爆爭吵，而是冷暴力的冷戰。有哪幾個星座，是冷戰界的翹楚呢？

摩羯座／冷暴力指數★★

一向不善言語、溝通的摩羯座，會使用冷暴力、沈默來掩飾自己。當然也不是隨意這麼做，對於摩羯座來說，冷戰是一種手段，減少言語上的碰撞，才能把傷害減至最低。使用冷暴力的摩羯座，是不會願意跟任何人交流、溝通的，目的是要你自己反省，看著緊張的你，有著同情心的摩羯座，才會漸緩對你的冷凍，但這對人來說是無形的折磨啊。

水瓶座／冷暴力指數★★★

說到擅長冷暴力，也不能完全推在水瓶座身上，天生個性淡淡然的水瓶座，對於「麻煩的解釋」，時常採取不予理會來處理，因為對於水瓶座來說，真的不需要這麼複雜去解釋那麼多，只會更麻煩。

無法接受任性的水瓶座，只要踩到他的極限，不會跟你吵，用安靜來表達自己的不悅。冷暴力的掌控很好的水瓶座，只要對方意識到自己的錯誤時候，就不會再耿耿於懷，就會順著台階給彼此台階下來，然後再給予好的回應。

天蠍座／冷暴力指數★★★★

天蠍座就像是海島型氣候般，早晚溫差大，當他開心的時候，是個熱情活力的人，當他不說話，也可以是高冷有氣質。內在個性傲嬌的天蠍座，時常會有理智上的矛盾，更不允許先低頭的是自己，所以，天蠍會給彼此一點時間冷靜下來，再想想解決的方式。

當然要天蠍狠心，也不是難事，天蠍有足夠的意志力與你鬥。話說伸手不打笑臉人，天蠍座也絕非狠心之人，對於軟弱的敵人，他嘴裡不原諒，心裡卻早已釋懷。

射手座／冷暴力指數★★★★★

說到冷暴力高說，射手座可說是當之無愧。天生有個傲骨的任性，行事一向喜歡靠著自己感覺來的射手，不介意冷落對方，用各種方式讓對方吃上苦頭。