夏天就要穿印花裙！秀智、朴敏英露香肩好浪漫喔 莫文蔚鏤空放大絕

連身花花裙是女孩們夏日穿搭的必備單品，「國民妹妹」金裕貞在新戲的形象照以印花短裙展現俏麗，近期朴敏英、秀智也都穿了浪漫飄逸的花花裙，並且露出香肩，性感又俏麗。

近期慶祝出道10周年的秀智，由經紀公司management SOOP在IG上傳代言保養品的拍攝花絮，她身穿Ti:Baeg的裙裝，浪漫又仙氣；Ti:Baeg為韓國獨立設計師品牌，許多韓星選搭，包括近期最美女總理鄭恩彩，設計師Eunae Cho的創作特色在於對色彩拼貼的高敏銳度，韓式庭園也常成為服裝靈感，因此在空靈中也散發典雅的女性美。而朴敏英堪稱碎花裙裝的代表人物，她以甜美系顏值、微鬈長髮穿碎花裙，張張都是型錄典範，奢華的CELINE和輕奢帶有少女風的maje，都能輕鬆駕馭。