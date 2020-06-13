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夏天就要穿印花裙！秀智、朴敏英露香肩好浪漫喔 莫文蔚鏤空放大絕

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
秀智、朴敏英、莫文蔚表現了各種風情的印花裙裝穿搭。圖／取自IG及微博
秀智、朴敏英、莫文蔚表現了各種風情的印花裙裝穿搭。圖／取自IG及微博

連身花花裙是女孩們夏日穿搭的必備單品，「國民妹妹」金裕貞在新戲的形象照以印花短裙展現俏麗，近期朴敏英、秀智也都穿了浪漫飄逸的花花裙，並且露出香肩，性感又俏麗。

近期慶祝出道10周年的秀智，由經紀公司management SOOP在IG上傳代言保養品的拍攝花絮，她身穿Ti:Baeg的裙裝，浪漫又仙氣；Ti:Baeg為韓國獨立設計師品牌，許多韓星選搭，包括近期最美女總理鄭恩彩，設計師Eunae Cho的創作特色在於對色彩拼貼的高敏銳度，韓式庭園也常成為服裝靈感，因此在空靈中也散發典雅的女性美。而朴敏英堪稱碎花裙裝的代表人物，她以甜美系顏值、微鬈長髮穿碎花裙，張張都是型錄典範，奢華的CELINE和輕奢帶有少女風的maje，都能輕鬆駕馭。

金裕貞、池昌旭演出SBS電視台的《便利店新星》即將上檔，「國民妹妹」金裕貞身穿韓國品牌common unique碎花短裙，展現鄰家女孩的清新；而把印花裙穿出性感風韻的就是莫文蔚，她以藍色鏤空蕾絲馬甲、搭襯碎花裙，搭得很有創意，也呈現她的美好身段，讓人眼睛一亮。

長相甜美的朴敏英擅長駕馭各式各樣的碎花裙裝。圖／取自IG
長相甜美的朴敏英擅長駕馭各式各樣的碎花裙裝。圖／取自IG
朴敏英身穿CELINE 2020春夏系列的印花連身裙。圖／取自IG
朴敏英身穿CELINE 2020春夏系列的印花連身裙。圖／取自IG
莫文蔚身穿RALPH LAUREN 2020 Collection系列的印花裙裝，視覺很夏天。圖／取自微博
莫文蔚身穿RALPH LAUREN 2020 Collection系列的印花裙裝，視覺很夏天。圖／取自微博
金裕貞在《便利店新星》宣傳照穿韓國品牌common unique碎花短裙。圖／取自IG
金裕貞在《便利店新星》宣傳照穿韓國品牌common unique碎花短裙。圖／取自IG
朴敏英身穿法國輕奢品牌maje的印花裙。圖／取自微博
朴敏英身穿法國輕奢品牌maje的印花裙。圖／取自微博
秀智慶祝出道10周年，穿韓國品牌Ti:Baeg的印花裙裝飄仙氣。圖／取自IG
秀智慶祝出道10周年，穿韓國品牌Ti:Baeg的印花裙裝飄仙氣。圖／取自IG

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