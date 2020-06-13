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夏天就要穿印花裙！秀智、朴敏英露香肩好浪漫喔 莫文蔚鏤空放大絕
連身花花裙是女孩們夏日穿搭的必備單品，「國民妹妹」金裕貞在新戲的形象照以印花短裙展現俏麗，近期朴敏英、秀智也都穿了浪漫飄逸的花花裙，並且露出香肩，性感又俏麗。
近期慶祝出道10周年的秀智，由經紀公司management SOOP在IG上傳代言保養品的拍攝花絮，她身穿Ti:Baeg的裙裝，浪漫又仙氣；Ti:Baeg為韓國獨立設計師品牌，許多韓星選搭，包括近期最美女總理鄭恩彩，設計師Eunae Cho的創作特色在於對色彩拼貼的高敏銳度，韓式庭園也常成為服裝靈感，因此在空靈中也散發典雅的女性美。而朴敏英堪稱碎花裙裝的代表人物，她以甜美系顏值、微鬈長髮穿碎花裙，張張都是型錄典範，奢華的CELINE和輕奢帶有少女風的maje，都能輕鬆駕馭。
金裕貞、池昌旭演出SBS電視台的《便利店新星》即將上檔，「國民妹妹」金裕貞身穿韓國品牌common unique碎花短裙，展現鄰家女孩的清新；而把印花裙穿出性感風韻的就是莫文蔚，她以藍色鏤空蕾絲馬甲、搭襯碎花裙，搭得很有創意，也呈現她的美好身段，讓人眼睛一亮。
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