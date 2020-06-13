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就是要跟袋鼠一樣蹦蹦跳跳 KangaROOS老爹鞋山系好型
無論城市漫步或戶外走跳，一雙好走好穿好造型的休閒鞋，對男性女性都是鞋櫃裡永不嫌少的必備單品。KangaROOS推出包含老爹鞋、餅乾鞋、穆勒鞋等多款本季最夯潮流款式，特色是全系列都具備獨創的「口袋設計」，像袋鼠般的「口袋」可容納零錢、紙鈔，靈感來自戶外跑者的隨身置物需求。
厚底、多彩的「山系老爹鞋」，不僅在顏色造型上搶眼，Neon款「岩塊」概念的越野鞋底，是能實際在戶外踏青登山的機能設計，而「Jogger」款則融合復古線條與高彩撞色，展現新世代的主張，也瞄準廣大的慢跑族群，兩款都具備多款顏色組合、且男女各有對應尺寸。
近來最熱門的「餅乾鞋」原本發跡於韓國，有如輪胎紋路、又像餅乾紋路的大底和鞋緣，留下美味又可愛的雙重印象。其中CRUST餅乾鞋的男鞋共有黃、黑兩種鞋面並搭配經典的白色袋鼠Logo，而女性尺碼則有多達七種不同類色，其中白色鞋面又有粉紅色大底淺藍色大底兩種「粉嫩」配色，讓人食指大洞，好像全部帶回家。
而如果想擁有一雙耐看、百搭的餅乾鞋款？CRUST餅乾鞋的「藍莓雙色丹寧」款則有淺藍與深藍兩種丹寧鞋身，無論搭配近來流行的連身吊帶褲或高腰短褲，都能在工裝與復古中，擦出創意火花、走跳有型。
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