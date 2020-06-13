科技與永續相遇「好事交易所」用AR讓「種樹」穿越國界

全球暖化與氣候變遷問題日益嚴重，近年更是頻頻發生大自然的劇烈反撲，「GoodPoint Exchange(GPE) 好事交易所」數位媒合與眾籌平台，在華山推出期間限定實體概念店，透過AR擴增實境科技體驗、多樣化互動以及設計美學，讓「永續」概念能打動更多人與更能被理解。

「GoodPoint Exchange(GPE) 好事交易所」首創「永續善念」貨幣概念，將綠能減碳的好事行動轉化為經濟產值。GPE平台結合創新AR互動科技和數位觀測技術，首部曲推動「PalPlanter植樹夥伴計畫」、「CityGrower都市眾籌計畫」、「FundFarmer土地訂閱計畫」等三大永續綠能減碳計畫，讓參與計畫的民眾可突破地域限制，透過網路即時互動見證進行中的綠能守護行動。

為了讓大眾更加了解平台如何運作，「GPE好事交易所」特別打造實體概念店，即日起至6月28日在華山1914文化創意產業園區中3B 1樓玻璃屋限時展出，期間限定實體概念店以綠色植被妝點，場內結合數位串流科技打造專屬「數位資訊交易牆」，以動態視覺詮釋GPE 2020三大永續計畫。

當中，「PalPlanter 植樹夥伴計畫」和EcoMatcher數位媒合平台結盟，成為台灣獨家營運夥伴，台灣的訂閱戶可以和全球專業植樹者連結，購入地球彼端的一棵小樹，並以數位觀測科技在專屬App上觀測種植狀況，即時看見小樹成長過程中的減碳指數、植樹人栽種履歷等資訊。實體概念店也特別在交易所入口設置打卡點，讓民眾透過數位AR實際體驗在全球植樹的「實境虛擬」行動。

另外，集結國內外數十位藝術創作人，以「Future All In永續創生」為題，創作限量藝術品，為訂閱制的永續交易行動增溫，包含品牌獨家聯名擴香片、藝術繪圖海報、地景刺繡掛畫等作品，展現綠色藝術生態之美。

GoodPoint Exchange好事交易所@華山期間限定展

●快閃限定實體概念店

展期：即日起至6/28

開放時間：每周一～周四 11:00-20:00、每周五～周日 11:00~21:00

地點：華山1914文化創意產業園區玻璃屋(中 3B 1F-1)

●「GPE Future All IN」跨界創生藝術聯展

一般民眾參觀時間：6/28 11:00～17:00