快訊

醫勞盟直播醫材會議30分鐘 與會者發現後反對喊卡

波頓新書爆料：川普只在乎連任 多次犯下危及國安罪行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技與永續相遇「好事交易所」用AR讓「種樹」穿越國界

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「GPE好事交易所」在華山推出期間限定實體概念店。圖／GPE好事交易所提供
「GPE好事交易所」在華山推出期間限定實體概念店。圖／GPE好事交易所提供

全球暖化與氣候變遷問題日益嚴重，近年更是頻頻發生大自然的劇烈反撲，「GoodPoint Exchange(GPE) 好事交易所」數位媒合與眾籌平台，在華山推出期間限定實體概念店，透過AR擴增實境科技體驗、多樣化互動以及設計美學，讓「永續」概念能打動更多人與更能被理解。

「GoodPoint Exchange(GPE) 好事交易所」首創「永續善念」貨幣概念，將綠能減碳的好事行動轉化為經濟產值。GPE平台結合創新AR互動科技和數位觀測技術，首部曲推動「PalPlanter植樹夥伴計畫」、「CityGrower都市眾籌計畫」、「FundFarmer土地訂閱計畫」等三大永續綠能減碳計畫，讓參與計畫的民眾可突破地域限制，透過網路即時互動見證進行中的綠能守護行動。

為了讓大眾更加了解平台如何運作，「GPE好事交易所」特別打造實體概念店，即日起至6月28日在華山1914文化創意產業園區中3B 1樓玻璃屋限時展出，期間限定實體概念店以綠色植被妝點，場內結合數位串流科技打造專屬「數位資訊交易牆」，以動態視覺詮釋GPE 2020三大永續計畫。

當中，「PalPlanter 植樹夥伴計畫」和EcoMatcher數位媒合平台結盟，成為台灣獨家營運夥伴，台灣的訂閱戶可以和全球專業植樹者連結，購入地球彼端的一棵小樹，並以數位觀測科技在專屬App上觀測種植狀況，即時看見小樹成長過程中的減碳指數、植樹人栽種履歷等資訊。實體概念店也特別在交易所入口設置打卡點，讓民眾透過數位AR實際體驗在全球植樹的「實境虛擬」行動。

另外，集結國內外數十位藝術創作人，以「Future All In永續創生」為題，創作限量藝術品，為訂閱制的永續交易行動增溫，包含品牌獨家聯名擴香片、藝術繪圖海報、地景刺繡掛畫等作品，展現綠色藝術生態之美。

GoodPoint Exchange好事交易所@華山期間限定展

快閃限定實體概念店

展期：即日起至6/28

開放時間：每周一～周四 11:00-20:00、每周五～周日 11:00~21:00

地點：華山1914文化創意產業園區玻璃屋(中 3B 1F-1)

●「GPE Future All IN」跨界創生藝術聯展

一般民眾參觀時間：6/28 11:00～17:00

地點：華山1914文化創意產業園區中4B

「GPE好事交易所」快閃店內介紹土地訂閱計劃。圖／GPE好事交易所提供
「GPE好事交易所」快閃店內介紹土地訂閱計劃。圖／GPE好事交易所提供
「GPE好事交易所」快閃店內展示「Future All In永續創生」作品，Eric Chang/漂浮島嶼。圖／GPE好事交易所提供
「GPE好事交易所」快閃店內展示「Future All In永續創生」作品，Eric Chang/漂浮島嶼。圖／GPE好事交易所提供
「GPE好事交易所」在華山打造期間限定實體概念店，透過新科技與美學，讓民眾體驗永續行動。圖／GPE好事交易所提供
「GPE好事交易所」在華山打造期間限定實體概念店，透過新科技與美學，讓民眾體驗永續行動。圖／GPE好事交易所提供

減碳 快閃

延伸閱讀

影／侯友宜種樹救地球！聞高市長提前補選 喊話全面迎戰

「幫地球降溫」 侯友宜植樹籲共同珍惜生態環境

願景工程辦種樹嘉年華 侯友宜現身為未來種一棵樹

侯友宜出席聯合報系植樹活動 呼籲種樹幫地球降溫

相關新聞

時尚橘／染髮怕變布丁頭 試試日本流行「中間色」

熟齡族想走入人群，看到鏡中的自己頂著花白髮絲，滄桑老態畢露，可能影響自信心。動心起念染髮顧門面，資深美髮設計師Nico說...

科技與永續相遇「好事交易所」用AR讓「種樹」穿越國界

全球暖化與氣候變遷問題日益嚴重，近年更是頻頻發生大自然的劇烈反撲，「GoodPoint

小米桃園遠百專賣店開幕！小米空氣淨化器3限時省500元，還有消費滿額贈

小米台灣看準桃園火車站前商機，位於遠東百貨桃園店2樓的 「小米桃園遠百專賣店」今天（6月13日）正式開幕，是桃園第二間...

面膜買1送1、100元加購唇彩！藥妝店夏日限時優惠快衝一波

回應消費者疫情過後走出家門的期待，藥妝店紛紛祭出夏日特惠，屈臣氏、Tomod’s即日起至7月1日推出多項美妝、防曬用品特...

寶璣Marine高級珠寶女表 彩虹寶石很迷幻

又稱「大洋海神草」的波西多尼亞海草，僅存在於加勒比海與比中海域，是地球上第二古老的生物體，並在海洋生態系中扮演著維護海洋...

曾之喬感謝路人達成3連拍 和帥氣陳庭妮拎COACH撞款

近期曾之喬和陳庭妮的IG常有撞包現象，兩人都個性直率、也常像聊天般寫心得和粉絲互動，這次又選搭了同款COACH早秋全新的...

台灣樂天市場618年中慶 品牌潮流牛仔褲最低3折起

疫情解封之際，適逢電商618購物節大戰開打，根據台灣樂天市場統計，「購物節」、「618」等相關關鍵字搜尋量提升10倍，整...

和彭于晏另類撞衫 Berluti推沙灘越野車美法混血太誘人

沙灘、越野車、排球、衝浪、棕梠樹...夏天的加州海灘，總充滿無數令人心神愉悅的美妙聯想，而關於沙灘的美妙聯想現在又多了一...

畢業季送給閨蜜最佳回憶！ 用施華洛世奇表情意

6月就是畢業季，適逢疫情，今年畢業的同學們一定特別難忘，閨蜜好友間也可以彼此送上祝福，為2020年畢業的彼此，留下最美好...

酉鬼啤酒X珠寶盒點心坊 「麵包裡酉鬼」限定登場

用液體麵包做麵包？這是酉鬼啤酒聯手珠寶盒法式點心坊的新創意， 以「麵包裡酉鬼」挑戰餐酒全新可能。

基隆粽麵包開賣 麵包香加米粽Q軟口感 端午應景新選擇

端午節應景吃粽子有新選擇，基隆上品烘焙坊業者陳文祥推出甜的、鹹的兩款粽麵包，烤過後，荷葉淡淡清香融入米麵糰，鬆軟麵包帶一...

三倍券變「七倍券」！3品牌推振興券翻倍 和牛呷免驚

響應政府推出「振興三倍券」，龍富國際餐飲集團旗下三大品牌「佐賀野仁」日法極品燒肉、「BEEF KING」日本頂級A5和牛...

熱門新聞

屈臣氏第二波醫療級口罩到貨！超過1.5萬盒6月13日起陸續開賣

懶人包／最新網購、藥妝店 「醫療口罩開賣時間」總整理

醫材風暴／健保署「無力收尾」擋不住反撲

今年第2號颱風「鸚鵡」生成 周末東南部、恆春半島防大雨

健保給付醫材新制惹議 柯文哲：這是哪個白痴建議的

自費醫材訂上限 惹怒醫界 驚動蔡總統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。