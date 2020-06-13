小米桃園遠百專賣店開幕！小米空氣淨化器3限時省500元，還有消費滿額贈

小米台灣看準桃園火車站前商機，位於遠東百貨桃園店2樓的 「小米桃園遠百專賣店」今天（6月13日）正式開幕，是桃園第二間小米專賣店，開幕當天祭出限量100名排隊購買小米手環4加1元多1件，一早就吸引大批米粉排隊購買，6月13、14日還有多項開幕限定的限量降價優惠與消費滿額贈活動。

小米桃園遠百專賣店是小米拓展台灣市場的第18間實體門市，占地34坪，展售小米台灣官方銷售全品項商品，全店設計風格沿襲一貫的白色簡約色調搭配暖色木質家具。

慶祝開幕，小米桃園遠百專賣店連同小米桃園台茂專賣店推出姊妹店獨家優惠活動，6月13、14日購買「小米空氣淨化器3」直降500元，特價3,995元；購買「米家掃拖機器人」就送「米家自動感應洗手機及小衛質品泡沫洗手液（3瓶裝）」或「小米手環4」好禮2選1，但不再適用消費滿額贈。