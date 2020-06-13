面膜買1送1、100元加購唇彩！藥妝店夏日限時優惠快衝一波

回應消費者疫情過後走出家門的期待，藥妝店紛紛祭出夏日特惠，屈臣氏、Tomod’s即日起至7月1日推出多項美妝、防曬用品特價優惠，日藥本舖即日起至7月5日多款熱銷面膜可享買1送1或第2件5折。今天（6月13日）正式開幕的POYA寶雅忠孝復興店也祭出開幕限定優惠，不論是準備夏季出遊或是想要報復性消費慰勞自己都值得逛一波。

全新開幕的POYA寶雅忠孝復興店鄰近台北忠孝復興捷運站，是POYA寶雅全台第235家門市，營業總面積達187坪，提供6萬種商品品項，光是面膜就有370種，滿足一站式購足需求；全店的試妝檯採用美肌燈台，並納入專業級燈光，營造夢幻又具現代感的氛圍，讓美妝購物體驗再升級。

慶祝開幕，POYA寶雅忠孝復興店6月14日憑當日消費滿99元發票及號碼牌可購買限量中衛醫療口罩一盒，上午10點開始發放號碼牌，每人限購一盒，售完為止；憑單筆消費滿299元發票可免費兌換純白專科美肌水（清爽型）200ml，每人限領一份，限量100份送完為止。

屈臣氏即日起至7月1日防曬、面膜、化妝水、制汗爽身全品項折扣後消費滿388元送50元商品提貨券，精選髮類商品85折；7月1日前購買開架彩妝即可以100元加購9大品牌精選唇彩，包括MISSHA大膽持色霧感唇膏、A’Pieu水感果漾唇釉等。

Tomod’s推薦多款夏日彩妝，7月1日前可享特價優惠，包括1028調眼色限量眼彩盤－盛妝原價420元、特價349元，KATE凱婷赤裸混色唇彩盤＃01原價530元、特價451元，Za絢色亮顏編織蜜粉餅組原價520元、特價442元。