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水草般柔美 寶璣Marine高級珠寶女表 彩虹寶石很迷幻
又稱「大洋海神草」的波西多尼亞海草，僅存在於加勒比海與比中海域，是地球上第二古老的生物體，並在海洋生態系中扮演著維護海洋生態與淨白沙灘的重要角色，而海草在海水中的飄盪浮動，透過光線自由穿梭其中，更成為空靈柔美的海中意像。日前陸續發表2020年度新表後，寶璣（Breguet）再推出Marine系列Haute Joaillerie 9509 Poseidonia高級珠寶女表，透過從波西多尼亞海草（Posidonia oceanica）的意象得到啟發，加以鑽石或彩色寶石鑲嵌，在手腕上展現了宛如海底世界的漣漪與婀娜。
白K金的表面上鑲嵌以85顆長方形切割鑽石，再搭配大溪地珍珠母貝面表，將海中的擺盪奇幻視覺，柔美呈現；同系列另有三款分以藍、綠、紅三色為主軸，再各別鑲嵌藍寶石、紅寶石、綠寶石和紫水晶、沙弗萊石、有色藍寶石，同樣在表圈和表面上呈現漸變、不規則的彩色視覺，像同時綻放於手腕與海洋下的虹彩，生動迷人；而機芯則悉數使用591C自動上鍊機芯，具備扁平矽質擺輪游絲、18K金自動盤與獨立編號，價格自825萬7,000元至891萬7,000元不等。
喜歡高彩、華麗的彩虹視覺？獨立製表品牌HYT則有一只新款Soonow Instant Rainbow腕表，專利的流體模組中分別使用不相融合的透明與不透明兩種液體用以指示時間；多達668顆的藍寶石、紫水晶與沙弗萊石，與紫羅蘭色陽極氧化鈦金屬表面上的313根黃金針尖，構成一只彩色骷髏，令人聯想到墨西哥歡樂溫馨的亡靈節，也似提醒配戴者：面對消逝的時間，且盡展歡顏、擁抱當下。全世界限量八只，訂價約375萬元。
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