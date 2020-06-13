水草般柔美 寶璣Marine高級珠寶女表 彩虹寶石很迷幻

又稱「大洋海神草」的波西多尼亞海草，僅存在於加勒比海與比中海域，是地球上第二古老的生物體，並在海洋生態系中扮演著維護海洋生態與淨白沙灘的重要角色，而海草在海水中的飄盪浮動，透過光線自由穿梭其中，更成為空靈柔美的海中意像。日前陸續發表2020年度新表後，寶璣（Breguet）再推出Marine系列Haute Joaillerie 9509 Poseidonia高級珠寶女表，透過從波西多尼亞海草（Posidonia oceanica）的意象得到啟發，加以鑽石或彩色寶石鑲嵌，在手腕上展現了宛如海底世界的漣漪與婀娜。

白K金的表面上鑲嵌以85顆長方形切割鑽石，再搭配大溪地珍珠母貝面表，將海中的擺盪奇幻視覺，柔美呈現；同系列另有三款分以藍、綠、紅三色為主軸，再各別鑲嵌藍寶石、紅寶石、綠寶石和紫水晶、沙弗萊石、有色藍寶石，同樣在表圈和表面上呈現漸變、不規則的彩色視覺，像同時綻放於手腕與海洋下的虹彩，生動迷人；而機芯則悉數使用591C自動上鍊機芯，具備扁平矽質擺輪游絲、18K金自動盤與獨立編號，價格自825萬7,000元至891萬7,000元不等。