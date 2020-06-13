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曾之喬感謝路人達成3連拍 和帥氣陳庭妮拎COACH撞款
近期曾之喬和陳庭妮的IG常有撞包現象，兩人都個性直率、也常像聊天般寫心得和粉絲互動，這次又選搭了同款COACH早秋全新的Tabby手袋，在陰天也po出賞心悅目的街拍。
曾之喬在IG寫著在天候不穩定的狀況下，仍須完成街拍日常，「特別感謝有屋簷的街邊，暖心的店員及體貼的路人」，她拎著COACH的2020早秋最新Chambray Tabby 手袋，搭襯報童帽，為清爽的夏日穿搭帶來微復古的情調；陳庭妮則是以帥氣的西裝外套搭襯boyfriend牛仔褲，俐落帥氣，也配襯輕便的Chambray Tabby手袋，整體造型率真自然。
COACH早秋是以都會露營的風格作為發想，執行創意總監Stuart Vevers以不設限的創意，帶來鮮豔、懷舊色澤交織的新品，除了厚毛襪搭運動涼鞋的主題造型之外，自Signature C延伸而出的全新Chambray平織緹花系列，則是本季配件的焦點。Chambray意指藍色平織緹花布，有著仿丹寧面料的視覺效果，在早秋的Tabby、Hutton、相機包、輕便的Hayden手袋或是運動鞋等，都運用這個主題布紋設計，搭配金屬C字母或是Horse and Carriage馬車圖案的黃銅金屬暗釦裝飾，延續品牌的實用精神，帶來更為輕盈、容量大的包款設計。
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