曾之喬感謝路人達成3連拍 和帥氣陳庭妮拎COACH撞款

近期曾之喬和陳庭妮的IG常有撞包現象，兩人都個性直率、也常像聊天般寫心得和粉絲互動，這次又選搭了同款COACH早秋全新的Tabby手袋，在陰天也po出賞心悅目的街拍。

曾之喬在IG寫著在天候不穩定的狀況下，仍須完成街拍日常，「特別感謝有屋簷的街邊，暖心的店員及體貼的路人」，她拎著COACH的2020早秋最新Chambray Tabby 手袋，搭襯報童帽，為清爽的夏日穿搭帶來微復古的情調；陳庭妮則是以帥氣的西裝外套搭襯boyfriend牛仔褲，俐落帥氣，也配襯輕便的Chambray Tabby手袋，整體造型率真自然。