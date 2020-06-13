台灣樂天市場618年中慶 品牌潮流牛仔褲最低3折起
疫情解封之際，適逢電商618購物節大戰開打，根據台灣樂天市場統計，「購物節」、「618」等相關關鍵字搜尋量提升10倍，整體搜尋度最高的商品類別以美食、生活用品、個人時尚為主，知名品牌商家搜尋度也大增5倍。台灣樂天市場6月15日上午10點至6月19日上午9點59分推出「618品牌聯歡年中慶」，主打美食、生活用品、個人時尚等3大類嚴選品牌精選商品，搭配各品牌滿額或超取免運、最低消費滿688元折100元優惠券、指定商品最低3折起等好康，滿足消費者購物慾望。
台灣樂天市場「618品牌聯歡年中慶」攜手各大品牌推出免運、點數回饋、超值優惠券、高額折扣等促銷活動，6月18日當天將再加碼發送限量200張的消費滿1,200元折200元超值優惠券。在美食方面，快車肉乾、貓兒干村、每日優果、辻利茶舗等人氣美食店鋪都共襄盛舉，推出最低69折起的超殺優惠；美妝保養、個人護理用品有夏日微風、淨妍美肌、PG美妝等店家推出全店最低88折等優惠；EDWIN、LEE、LEVI'S等潮流牛仔褲品牌推出各項時尚丹寧單品最低3折起。活動內容與優惠依官方公告為主。
此外，台灣樂天市場也精選5款618必敗單品，像是「辻利茶舗辻利抹茶四重奏」包含辻利濃茶卷、宇治焙茶捲、辻利抹茶塔、辻利青檸抹茶塔等4種不同濃度的抹茶甜點，售價999元；每日優果活力綜合堅果（280克）嚴選頂級夏威夷果、腰果、杏仁果、核桃、胡桃等果實烘焙，純天然無調味，原價435元、特價290元；DR.WU玻尿酸保濕精華乳200ml售價1,349元；佳麗寶suisai酵素洗顏粉特惠組是日本連續5年銷售第一的超人氣商品，原價1,799元、特價1,450元；LEVI'S在今年618檔期推出「618丹寧購物節」，其中採用舒適彈性布料、經典百搭的「男友褲」中腰寬鬆版牛仔褲更是必買好物，原價3,990元、特價1,490元。
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