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和彭于晏另類撞衫 Berluti推沙灘越野車美法混血太誘人
沙灘、越野車、排球、衝浪、棕梠樹...夏天的加州海灘，總充滿無數令人心神愉悅的美妙聯想，而關於沙灘的美妙聯想現在又多了一個新選項：由Berluti推出的可訂製細節沙灘越野車BUGGY。
由工程師Bruce Meyers所發明、帶有鮮明美式風格的Meyers Manx車型最早盛行於1960年代的加州海灘，由於輕量化車體帶來的機動性與駕駛樂趣，令Meyers Manx快速走紅，搖身一變成為加州奢華生活風格的代表元素。2019年的邦瀚斯（Bonhams）拍賣會上，甚至曾拍賣一款由史蒂夫麥昆（Steve McQueen）駕駛的Meyers Manx，足見這款車型所代表的生活風格意義，至今仍為人津津樂道。
而Berluti這回推出的BUGGY與原始的Meyers Manx車型同樣以福斯（Volkswagen）的金龜車Beetle為結構，並使用聚酯外殼帶來輕量化（約500公斤）的特性；重點是從儀表板、方向盤、座椅都有客製選擇，白色車體再搭配Berluti設計總監kris van assche所創造的SIGNATURE Canvas黑色圖紋印花帆布軟頂，在越野風格中再注入Berluit的法式DNA。而今年Berluti更曾邀請彭于晏拍攝一系列SIGNATURE Canvas形象視覺，和本次車款堪稱另類「撞衫」，唯目前官方尚未釋出售價，但可親洽專賣店詢問。
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