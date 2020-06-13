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和彭于晏另類撞衫 Berluti推沙灘越野車美法混血太誘人

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
客訂版Berluti BUGGY沙灘越野車所使用的SIGNATURE Canvas圖紋，正與彭于晏身上的SIGNATURE Canvas外套，另類「撞衫」。圖 / 翻攝自ig。
客訂版Berluti BUGGY沙灘越野車所使用的SIGNATURE Canvas圖紋，正與彭于晏身上的SIGNATURE Canvas外套，另類「撞衫」。圖 / 翻攝自ig。

沙灘越野車、排球、衝浪、棕梠樹...夏天的加州海灘，總充滿無數令人心神愉悅的美妙聯想，而關於沙灘的美妙聯想現在又多了一個新選項：由Berluti推出的可訂製細節沙灘越野車BUGGY。

由工程師Bruce Meyers所發明、帶有鮮明美式風格的Meyers Manx車型最早盛行於1960年代的加州海灘，由於輕量化車體帶來的機動性與駕駛樂趣，令Meyers Manx快速走紅，搖身一變成為加州奢華生活風格的代表元素。2019年的邦瀚斯（Bonhams）拍賣會上，甚至曾拍賣一款由史蒂夫麥昆（Steve McQueen）駕駛的Meyers Manx，足見這款車型所代表的生活風格意義，至今仍為人津津樂道。

而Berluti這回推出的BUGGY與原始的Meyers Manx車型同樣以福斯（Volkswagen）的金龜車Beetle為結構，並使用聚酯外殼帶來輕量化（約500公斤）的特性；重點是從儀表板、方向盤、座椅都有客製選擇，白色車體再搭配Berluti設計總監kris van assche所創造的SIGNATURE Canvas黑色圖紋印花帆布軟頂，在越野風格中再注入Berluit的法式DNA。而今年Berluti更曾邀請彭于晏拍攝一系列SIGNATURE Canvas形象視覺，和本次車款堪稱另類「撞衫」，唯目前官方尚未釋出售價，但可親洽專賣店詢問。

內裝可客訂的細節加上復古元素，讓這款BUGGY融合美式復古與法式摩登。圖 / 翻攝自 ig@Berluti。
內裝可客訂的細節加上復古元素，讓這款BUGGY融合美式復古與法式摩登。圖 / 翻攝自 ig@Berluti。
由Berluti設計總監kris van assche所設計的SIGNATURE Canvas圖紋，具包款、皮件等多樣選擇。圖 / Berluti提供。
由Berluti設計總監kris van assche所設計的SIGNATURE Canvas圖紋，具包款、皮件等多樣選擇。圖 / Berluti提供。
原本活躍於1960年代加州沙灘的Meyers Manx車款，反映了愜意的美式夏日生活風格。圖 / 翻攝自 ig@Berluti。
原本活躍於1960年代加州沙灘的Meyers Manx車款，反映了愜意的美式夏日生活風格。圖 / 翻攝自 ig@Berluti。

沙灘 越野 排球

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