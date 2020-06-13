和彭于晏另類撞衫 Berluti推沙灘越野車美法混血太誘人

沙灘、越野車、排球、衝浪、棕梠樹...夏天的加州海灘，總充滿無數令人心神愉悅的美妙聯想，而關於沙灘的美妙聯想現在又多了一個新選項：由Berluti推出的可訂製細節沙灘越野車BUGGY。

由工程師Bruce Meyers所發明、帶有鮮明美式風格的Meyers Manx車型最早盛行於1960年代的加州海灘，由於輕量化車體帶來的機動性與駕駛樂趣，令Meyers Manx快速走紅，搖身一變成為加州奢華生活風格的代表元素。2019年的邦瀚斯（Bonhams）拍賣會上，甚至曾拍賣一款由史蒂夫麥昆（Steve McQueen）駕駛的Meyers Manx，足見這款車型所代表的生活風格意義，至今仍為人津津樂道。