畢業季送給閨蜜最佳回憶！ 用施華洛世奇表情意

6月就是畢業季，適逢疫情，今年畢業的同學們一定特別難忘，閨蜜好友間也可以彼此送上祝福，為2020年畢業的彼此，留下最美好的紀念。施華洛世奇Swarovski推出一系列適合畢業送禮的小禮品，為友情留下記錄，也可當成社會新鮮人的就職準備。

施華洛世奇推薦Remix Collection飾鏈，能夠有多種變化，適合各種穿搭，而且價位約3千元．對年輕人來說好入手，也可以隨意混搭字母或墜飾、彼此串在一起調整長度，當成手鍊、項鍊使用。

如果想要有單純紀念，施華洛世奇最經典的Kris小熊水晶擺件，彼此分享最繽紛的飲品，共有825個切割面，上面還刻印有「Best Friends」，象徵友誼。