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酉鬼啤酒X珠寶盒點心坊 「麵包裡酉鬼」限定登場

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
酉鬼 X 珠寶盒推出3款啤酒麵包。圖／酉鬼提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酉鬼 X 珠寶盒推出3款啤酒麵包。圖／酉鬼提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

用液體麵包做麵包？這是酉鬼啤酒聯手珠寶盒法式點心坊的新創意， 以「麵包裡酉鬼」挑戰餐酒全新可能。

啤酒又有「液體麵包」之稱，因和麵包一樣，都使用麥芽、酵母作為主要原料製成而得其名。這次台灣混血精釀「酉鬼啤酒」，聯手專精歐式麵包及法式甜點的「珠寶盒法式點心坊」，於端午前夕推出以經典酒款「苦苦 IPA」製成的三款麵包及「麵包裡酉鬼」端午野餐籃，即日起於珠寶盒三間門市及官網販售。

「麵包裡酉鬼」端午野餐籃，內含2瓶苦苦 IPA、1個啤酒洛代夫、1個啤酒德國結及1個啤酒培根蘆筍捲，適合周末闔家出遊、野餐時輕鬆享用。限量300組，價格大組760元、中組620元。

野餐籃中的「苦苦 IPA」，是酉鬼啤酒去年底在台灣初登場的第一支代表作酒款，共加入三款美式酒花Simcoe、Cascade及Chinook釀造，酒體前段帶來飽滿的葡萄柚、柑橘、百香果等明亮的熱帶水果香氣；後段的苦味輕盈消渴，麥香層次溫潤，完美融合酒花、麥芽及苦味。酒標則邀請仙女藝術家倪瑞宏創作，以80年代的民歌「小雨來得正是時候」作為靈感，重現 IPA 如同一場名符其實的「苦戀」想像。

珠寶盒麵包主廚吳振戎在品飲過各款啤酒後，鍾情於「苦苦 IPA」濃郁奔放的熱帶水果香氣，團隊在研發麵包時，首先以高含水量的南法傳統工藝麵包「洛代夫 Pain de Lodève 」作為原型，為凸顯啤酒香氣，製作時需加入大量啤酒，然而啤酒本身的酸鹼值及酒精，都會影響麵團的發酵及麵筋的軟硬程度，因此要呈現完美的麵包，需仰賴經驗豐富的麵包師全程把關。

「啤酒洛代夫」使用高達 60% 的啤酒製作，內餡搭配無花果、橘皮、蔓越莓、鳳梨、蘋果等多種果乾，呼應「苦苦 IPA」的熱帶水果香氣並增添口感。售價260元。

另有適合搭配啤酒的「啤酒德國結」，麵包表面上的粗鹽可以化解啤酒的氣泡、減少腹脹感。售價 45元。「啤酒培根蘆筍捲」則是使用當季新鮮蘆筍及培根，爽脆多汁、不油不膩，帶有微微的啤酒香氣。售價70元。

三款啤酒麵包即日起於珠寶盒門市販售。

珠寶盒法式點心坊粉絲頁：https://www.facebook.com/bdbtw/

酉鬼啤酒粉絲頁：https://www.facebook.com/uglyhalf/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

3款啤酒麵包即日起於珠寶盒門市販售。圖／酉鬼提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
3款啤酒麵包即日起於珠寶盒門市販售。圖／酉鬼提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酉鬼 X 珠寶盒推出「麵包裡酉鬼」端午野餐籃。圖／酉鬼提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酉鬼 X 珠寶盒推出「麵包裡酉鬼」端午野餐籃。圖／酉鬼提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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