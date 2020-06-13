基隆粽麵包開賣 麵包香加米粽Q軟口感 端午應景新選擇

端午節應景吃粽子有新選擇，基隆上品烘焙坊業者陳文祥推出甜的、鹹的兩款粽麵包，烤過後，荷葉淡淡清香融入米麵糰，鬆軟麵包帶一點米粽口感，端午節前開放預購，買氣不錯。

陳文祥說，國人在端午節有吃粽子的習俗，一般肉粽用糯米製作，對老人家或是腸胃道功能不好的人來說，可能會造成消化一點點負擔，才會在節前推出粽麵包，接受預購，提供消費者應景新選擇。

為了讓粽麵包能有一點點肉粽的Q軟口感，陳文祥在攪拌麵糰時，加入紅麴胚芽米、糙米，同時加些枸杞。甜的全素粽麵包取名荷葉八寶粽麵包，鹹的粽麵包叫荷葉菇菇芋頭粽麵包。

陳文祥說，不管是做麵包或粽麵包，他的理念就是多使用食材，少使用加工食品。製作前先把麵糰推成長片狀，甜粽餡料是事先調味五穀米（紅糯米、黑糯米、燕麥、高粱、紫米）和萬丹紅豆、核桃；鹹粽餡料是鹹芋頭泥、柳松菇和核桃。

麵糰包好餡料，要在荷葉抹一層薄薄的橄欖油再包粽，防止烘烤後荷葉沾黏麵糰。包裹荷葉時要預留發酵空間，外形才會漂亮。最後發酵完成，再放進烤箱烘焙，就能靜待香味四溢的粽麵包出爐。

第一次品嘗粽麵包的蕭小姐說，粽麵包吃起來QQ的，老人家也吃得動。今年端午節拜拜已決定買粽麵包，並跟親友分享新口味。

上品烘焙坊

地址：基隆市義二路121號

電話：(02)2428-8221