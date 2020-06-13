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三倍券變「七倍券」！3品牌推振興券翻倍 和牛呷免驚

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
頂級澳洲和牛，細緻大理石花紋油花分布，味道香濃。圖／ 肉懷食提供
頂級澳洲和牛，細緻大理石花紋油花分布，味道香濃。圖／ 肉懷食提供

響應政府推出「振興三倍券」，龍富國際餐飲集團旗下三大品牌「佐賀野仁」日法極品燒肉、「BEEF KING」日本頂級A5和牛鍋物放題、「肉懷食」壽喜燒，將三倍券變大，最高可達「七倍券」。

全台第一家提供頂級和牛無限量任食，並結合日法料理的燒肉餐廳「佐賀野仁」，推出超狂七倍翻方案，7/15起至10月底，三大和牛之一「近江牛神領域全牛宴」兩人同行一人半價；此外，持振興三倍券再折2千元，總折扣可達7千元，等於振興券翻七倍。

全台第一家和牛鍋物吃到飽餐廳「BEEF KING」，振興券方案推出「三倍券加一倍」的四倍券方案，7/15起至10月底，消費「豪華和牛宴」使用振興三倍券，兩人同行現折1千元。日本頂級A5「豪華和牛宴」，除了提供日本頂級A5和牛之外，還提供USDA PRIME級美牛、西班牙伊比利豬、小麥松阪豬，以及鎮店之寶「龍膽石斑雞」，所有的餐點無限量任食。

全新品牌「肉懷食」頂級壽喜燒，6/13日開始營業，即起至9月底開幕期間「肉懷食無限放題」餐點優惠價888+10%（原價1,288+10%），此外，另有「懷食套餐」599+10%，套餐餐點提供美國CAB PRIME級霜降牛、美國CAB PRIME級肩小排、小麥松阪豬、特級櫻桃豬、龍膽石斑雞、綜合蔬菜盤、和牛滷肉飯以及甜點/飲品一份，總共8道菜色，相當以一份小火鍋價格，品嘗頂級餐點。

Beef King鎖定台北一級餐飲戰區信義商圈，打造低調奢華用餐氛圍。圖／Beef King提供
Beef King鎖定台北一級餐飲戰區信義商圈，打造低調奢華用餐氛圍。圖／Beef King提供
全台唯一近江牛全牛料理。圖／佐賀野仁提供
全台唯一近江牛全牛料理。圖／佐賀野仁提供
日本頂級A5和牛和尚頭。圖／佐賀野仁提供
日本頂級A5和牛和尚頭。圖／佐賀野仁提供

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