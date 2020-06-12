台北君悅「52小時快閃」 一泊二食5,399、餐券51折起

今（12）日中午開賣的台北君悅酒店「勁夏購物節」銷售告捷，業者趁勢加碼於即日起到6月14日（日）晚間9時止，推出「驚爆52小時快閃」，開賣每張5,399元的一泊二食住宿券（周五六日入住須加1,000元），含自助早餐外，還可於網路票選人氣冠軍的「凱菲屋」或以精緻和風美饌聞名的「彩日本料理」兩間吃到飽餐廳中擇一享用雙人自助午餐或晚餐。

此外，台北君悅酒店「勁夏購物節」集結館內兩間超人氣自助餐廳「凱菲屋」與「彩日本料理」，還有以粵式佳餚聞名的「漂亮廣式海鮮餐廳」，共同推出最低51折起的超殺優惠振興買氣，並於開賣日起至6月21日（日），精選餐券買5張送1張，6月22日（一）至7月5日（日）精選餐券買10張送1張的滿額加贈禮。

凱菲屋超值聯合優惠券，每張2,600元，可兌換周一至五午晚間自助餐2客或下午茶4客；購買5張再加送1張，平均56折；彩日本料理周一至五午晚間自助餐雙人券，每張2,300元，購買5張再加贈券1張，下殺62折。平假日適用的漂亮廣式海鮮餐廳─黃金片皮燒全鵝歡享四人餐券，原價7,260元，特價4,600元，約63折。