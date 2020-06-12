宋智孝拍電影「越拍越瘦」！ 工作時2招讓她狂減7公斤

知名韓綜節目「RUNNING MAN」固定班底宋智孝，有著「懞智」、「王牌ACE智孝」的可愛稱號，近期演出了「詭妹」恐怖驚悚電影，一改以往親切陽光形象，演技精湛之外，還注意到宋孝治體態從過去至現在，總是沒有太大的變化、而且更有好氣色，出席宣傳活動時，更自曝，上了年紀後，自己吃什麼都會發胖，只靠著「電影減肥法」瘦了7公斤。

宋智孝如何透過演電影減肥呢？就靠2招。

一、晚上6點不再進食

宋智孝力行晚上6點後不再進食，讓身體可以休息，在白天工作時會進食，持續可以讓身體有能量，但晚上則是不吃，成功能維持體態。

二、每天跑步10公里

運動是減肥的必須，宋智孝維持每天跑步10公里，讓身體持續且有規律的運動，對比其他更激烈的運動方式，跑步能消耗熱量，維持體態。

其實宋智孝還有一招睡眠減肥法，透露自己曾經因為太累，一口氣睡了48小時，靠著「愛睡覺」來控制飲食，造就了現在的輕盈。

拍攝電影時，為了鏡頭上的高標準，所以努力的減肥，殺青恢復正常生活後的宋智孝，最害怕是「體重回彈」，所以減肥是非常需要有決心的。