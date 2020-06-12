懶人包／最新網購、藥妝店 「醫療口罩開賣時間」總整理

屈臣氏網路商店將限量開賣中衛醫療口罩50片盒裝－麥飯石灰，售價300元，售完為止。圖／屈臣氏提供 口罩販售禁令解除之後，雖然網購平台、藥妝店等通路都在持續追加補貨中，但現階段醫療級口罩的貨量仍有限，大眾搶買盒裝口罩的需求量又大，因此目前只能視到貨狀況限量開賣，並採取每人限額購買的方式，希望能讓更多消費者買到。今天（6月12日）公布的口罩開賣時程如下：

momo購物網

momo購物網將於6月15日上午10點限量開賣CSD中衛、MOTEX摩戴舒、天天、永猷、濾得清等5大品牌醫用口罩，備貨量共有10萬片，單片6元起，每位會員限購1件，其中CSD中衛彩色醫用口罩提供成人平面、成人3D立體等兩種款式，成人平面口罩共有薰衣紫、深丹寧、軍綠、酷黑等4色，單盒50片裝售價300元，另有特殊色丹寧牛仔、酷黑迷彩與酷黑色系組合包，30片裝組售價300元；3D立體口罩以酷黑色為主，單盒50片裝售價499元。

momo購物網第二波口罩開賣的陣容還有MOTEX摩戴舒平面醫療口罩50片裝售價349元，鑽石型成人口罩50片裝售價509元，台灣N80口罩30片裝售價380元；永猷成人醫用口罩50片裝售價379元；濾得清藍色成人醫用防護口罩50片裝3盒組售價1,350元；天天醫用機車族專用親子口罩綜合30片裝組（內含成人活性碳口罩15片、兒童立體活性碳口罩15片）售價370 元；成人款藍色室內醫療平面口罩5入3包組售價147元。

Yahoo奇摩購物中心

Yahoo奇摩購物中心宣布每天上午11～12點不定時限量開賣成人醫療口罩，每人限購一盒。中衛醫療口罩除了有深丹寧、薰衣紫、軍綠、櫻花粉等顏色之外，新增酷黑、丹寧牛仔、迷彩等特殊色限量款，酷黑款單盒50入、丹寧牛仔款單盒30入、酷黑與迷彩綜合組單盒30入裝售價皆為300元。

Yahoo奇摩購物中心新增「天天」、「匠心」等品牌口罩，首波兒童口罩於6月18日前天天限量開賣，包括天天機車族專用親子口罩組（內含成人、兒童款各15入），單盒30入售價370元；匠心三層醫療口罩（婦幼版藍色）單盒50入售價250元。

蝦皮購物

每天下午5點皆會在蝦皮超市限量開賣不同品牌的醫療口罩，每人每日限購一盒，售完為止。

PChome 24h購物

根據PChome 24h購物網站公告，預計6月15日下午開賣AOK、MOTEX摩戴舒成人口罩，每人限購一組，開賣時間在當天中午會於網站與App公布，如果時間有調整依網站公告為準。

康是美

康是美今天（6月12日）開賣MIT台灣製造的恒大醫用口罩，單盒50片裝售價299元，共提供2萬盒（100萬片）售完為止，每人限購一盒，接下來連續三周的周五（6月19日、6月26日、7月3日）將各有200萬片口罩陸續到貨。

屈臣氏

預計6月13日、6月17日於全台超過580家屈臣氏門市分別開賣6,000盒、5,000盒50入盒裝口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面醫療級口罩，5入、7入的袋裝口罩也會在6月13日起陸續販售，每包售價69～79元，每人限買1盒或1包，實際販售數量及時間依各門市進貨為主，售完為止。