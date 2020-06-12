曠世聯名！DIOR偉士牌機車美到爆 還好有安全帽可以買

DIOR x 偉士牌（ VESPA）的機車太可愛了，又美又夢幻簡直是重返老電影《羅馬假期》的浪漫時光，以法文盡情享受生活（Joie De Vivre）為宗旨，為品牌聯名邁向全新里程碑。

VESPA 946 Christian Dior結合雙經典品牌，DIOR和VESPA同樣都成立於1946年，本次聯名奠基在同步追逐自由的精神，建築結構般的車身外型、洗鍊沉穩的線條，展現動感與美感的匯聚，成為全新夢幻逸品，也代表義大利文Dolce Vita和法文Joie De Vivre享受美好人生的加乘。

2012年在米蘭展出的現代版VESPA 946，成為這次DIOR 女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的設計雛型，製造於義大利的VESPA 946 Christian Dior，也兼容高級時裝工坊的嚴格標準，呼應了DIOR經典馬鞍包，機車行李箱圖樣來自Marc Bohan於1967年設計的Dior Oblique圖案，帶來這款聯名機車的辨識度，安全帽也以相同圖騰作為設計。

VESPA 946 Christian Dior是延續Dioriviera系列的曠世聯名，這個由DIOR和義大利文riviera（意指海岸線）拼字而成的概念，是為表現度假造型的慵懶恣意。車款將以限量方式在2021年春季登場，可於全球DIOR指定專賣店與Piaggio集團下的指定Motoplex限定店內販售，同名系列配件包含安全帽、車身行李箱等，則將獨家在DIOR專賣店販售。

█VESPA 946 Christian Dior形象影片：