多久要換洗床包？ 超過一個月者逾5成「2周更換最恰當」

民眾平均多久才會換洗寢具床包？寢具業者調查指出，一般台灣消費者在換洗寢具上的時間都拖太久，超過一個月才換洗寢具的消費者超過50%。寢具專家日比家族建議，寢具換洗勿超過2周以上，因為塵蟎從卵成長至成蟲需3至4周，2周以內換洗可避免塵蟎過度增生數量。尤其夏天濕熱塵蟎孳生，更應該要勤換洗床包。

在台灣平均三個人就有一人過敏，塵蟎正是最大的過敏原之一，而台灣夏季炎熱潮濕，成為塵蟎最適合生長的環境。以人類或動物脫落的皮屑、毛髮維生的塵蟎，最喜歡藏身在睡覺的床上、枕頭上，加上夏夜容易流汗，當床包吸收了人體汗水之後，長久下來寢具累積的汗水加上摩擦也會產生汗漬、汙垢造成的顏色不均。

代理多個進口寢具品牌的日比家族建議，寢具換洗勿超過2周以上，2周以內換洗可避免塵蟎過度增生數量，也能有效減少汗漬的形成與毛球產生的機率。夏天時可多準備2至3件床包做替換，單純拆床包換洗會相對簡單輕鬆，而枕頭套在拆洗上比較方便，加上頭髮汙垢也容易沾附在枕頭套上，有可能讓臉部肌膚形成粉刺、痘痘，建議枕頭套可以每周換洗。

日比家族旗下品牌，CALVIN KLEIN推出夏日床包潔淨計畫，經典Basic(98)系列素色純棉床包雙人定價6,800元/加大定價9,000元，現在雙人特價2,500元/加大特價元3,100，7/31前，加入CALVIN KLEIN LINE好友，可獲500元床包折抵金。