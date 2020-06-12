Yahoo奇摩購物中心 每天上午11～12點限量開賣醫療口罩

想要搶買口罩可得設好鬧鐘提醒自己！Yahoo奇摩購物中心宣布每天上午11～12點不定時限量開賣成人醫療口罩，最受歡迎的中衛醫療口罩開賣款式除了有深丹寧、薰衣紫、軍綠、櫻花粉等顏色之外，更新增酷黑、丹寧牛仔、迷彩等特殊顏色限量款，酷黑款單盒50入、丹寧牛仔款單盒30入、酷黑與迷彩綜合組單盒30入（每色各15片）售價皆為300元。目前口罩每人限購1盒，消費者可隨時上Yahoo奇摩購物中心平台掌握開賣時間。

除了中衛口罩之外，Yahoo奇摩購物中心新增「天天」、「匠心」等品牌口罩，首波兒童口罩也於6月18日前會天天限量開賣，後續將積極與供應商合作，持續上架補貨。新增開賣口罩品牌款式包含天天機車族專用親子口罩組（內含成人、兒童款各15入），單盒30入售價370元；匠心三層醫療口罩（婦幼版藍色）單盒50入售價250元，適合小臉女性及大童使用。