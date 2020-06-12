快訊

國防部公布磐石艦疫調結果 四大缺失造成防疫破口

龜山島百年島主家族 比蔡閨更有資格重回故土

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Yahoo奇摩購物中心 每天上午11～12點限量開賣醫療口罩

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物中心每天上午11～12點不定時限量開賣成人醫療口罩。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心每天上午11～12點不定時限量開賣成人醫療口罩。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

想要搶買口罩可得設好鬧鐘提醒自己！Yahoo奇摩購物中心宣布每天上午11～12點不定時限量開賣成人醫療口罩，最受歡迎的中衛醫療口罩開賣款式除了有深丹寧、薰衣紫、軍綠、櫻花粉等顏色之外，更新增酷黑、丹寧牛仔、迷彩等特殊顏色限量款，酷黑款單盒50入、丹寧牛仔款單盒30入、酷黑與迷彩綜合組單盒30入（每色各15片）售價皆為300元。目前口罩每人限購1盒，消費者可隨時上Yahoo奇摩購物中心平台掌握開賣時間。

除了中衛口罩之外，Yahoo奇摩購物中心新增「天天」、「匠心」等品牌口罩，首波兒童口罩也於6月18日前會天天限量開賣，後續將積極與供應商合作，持續上架補貨。新增開賣口罩品牌款式包含天天機車族專用親子口罩組（內含成人、兒童款各15入），單盒30入售價370元；匠心三層醫療口罩（婦幼版藍色）單盒50入售價250元，適合小臉女性及大童使用。

口罩 中衛 品牌

延伸閱讀

屈臣氏第二波醫療級口罩到貨！超過1.5萬盒6月13日起陸續開賣

協助防疫 台灣再捐1.5萬片口罩給舊金山灣區

影／賴清德訪淨新科技 期許口罩國家隊打國際盃

momo富邦媒10萬片醫用口罩 6月15日早上開賣

相關新聞

屈臣氏第二波醫療級口罩到貨！超過1.5萬盒6月13日起陸續開賣

雖然疫情趨緩，但是仍有大批消費者搶買口罩，屈臣氏6月3日起販售的第一波MIT醫療級口罩共150萬片已銷售一空，各門市與網...

OKmart「福利券3.0」來了！ 36款商品優惠最低買1送1起

為了振興消費，同時拯救消費者乾癟的荷包，OKmart即日起至7月1日推出「OK福利券3.0」，主打消暑冰品、飲料及暢銷鮮...

兒子37歲、59歲「最美歐巴桑」靠運動變少女 超辣模樣讓人驚呆

「有肌肉的女人更性感！」，隨著年齡的增長，A4腰、馬甲線、川字肌……，這些關鍵字是否讓人覺得遙不可及？已有分別37與29...

男人夏日必留3款髮型！ 油頭、俐落短髮、文青髮請選擇

夏天來臨，男人的髮型也該做些改變了，但男人總要面對各種場合，譬如工作、運動、休閒逛街等，想要營造出不同的風格，其實透過三...

多久要換洗床包？ 超過一個月者逾5成「2周更換最恰當」

民眾平均多久才會換洗寢具床包？寢具業者調查指出，一般台灣消費者在換洗寢具上的時間都拖太久，超過一個月才換洗寢具的消費者超...

Yahoo奇摩購物中心 每天上午11～12點限量開賣醫療口罩

想要搶買口罩可得設好鬧鐘提醒自己！Yahoo奇摩購物中心宣布每天上午11～12點不定時限量開賣成人醫療口罩，最受歡迎的中...

潮牌FREITAG跨界文青聖地友愛街旅館 首創入住提供包款伴遊府城

喜歡文青感旅宿的人，一定對台南的U.I.J友愛街旅館不陌生，而訴求環保意識的瑞士袋包品牌FREITAG與其跨界合作，從即...

特力集團線上線下合攻618網購大戰 特價再8折提前開打

電商618網購大戰即將開打，特力集團集結旗下「HOLA特力和樂」、「hoi！好好生活」、「Crate & Barrel」...

「唐緹芒果泡芙、連珍芒果奶酪」吃一波！萊爾富《夏日好芒》預購開跑

夏天就是要吃芒果，萊爾富即日起至7月28日推出季節限定的《夏日好芒》預購專刊，精選鮮芒果、芒果冰品與甜點等，結帳時持Hi...

Citizen結合超級鈦把微型宇宙戴上手 自動對時3秒鐘搞定

星辰表（Citizen）在1970年時，推出全球第一只以鈦金屬製成的表款，震撼整個鐘表業。而今年是這項科技發展的50周年...

英皇御用魚子醬X蜷尾家 打造亞洲首間魚子醬甜點市集

來自法國擁有百年歷史的魚子醬CAVIAR HOUSE & PRUNIER，是許多國際星級主廚與頂尖飯店的愛用品牌，更是英...

你累了嗎？會發聲的「保力達蠻牛icash2.0」6月17日開放限量預購

悠遊卡、icash2.0已成為許多人外出一定要隨身攜帶的好幫手，造型設計也越來越有創意，不僅實用更值得收藏。繼日前引爆話...

熱門新聞

畢業生求職 面試後突然收到神秘紙條好傻眼

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

「綠島vs.小琉球」哪個比較好玩？ 網大推這一處：有渡假感

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩款！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15上午10點限量開賣

全台9縣市大雨特報！ 台南大雷雨持續至下午2時45分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。