屈臣氏第二波醫療級口罩到貨！超過1.5萬盒6月13日起陸續開賣

雖然疫情趨緩，但是仍有大批消費者搶買口罩，屈臣氏6月3日起販售的第一波MIT醫療級口罩共150萬片已銷售一空，各門市與網路商店皆持續積極備貨，預計6月13日、6月17日全台超過580家門市將分別開賣6,000盒、5,000盒50入盒裝口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面醫療級口罩，其中中衛盒裝醫療口罩僅有在屈臣氏網路商店開賣，另有5入、7入的袋裝口罩也會在6月13日起陸續販售，每包售價69～79元，每人限買1盒或1包，實際販售數量及時間依各門市進貨為主，售完為止，未來屈臣氏也將周周進貨。

屈臣氏網路商店將於6月13日、6月16日上午10點分別開賣1,200盒、3,000盒50入盒裝口罩，中衛盒裝醫療口罩也在屈臣氏網路商店販售，共有酷黑、深單寧及麥飯石灰、薰衣紫等新款特殊色，每盒售價皆為300元，限量售完為止。