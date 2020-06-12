潮牌FREITAG跨界文青聖地友愛街旅館 首創入住提供包款伴遊府城

喜歡文青感旅宿的人，一定對台南的U.I.J友愛街旅館不陌生，而訴求環保意識的瑞士袋包品牌FREITAG與其跨界合作，從即日起至9月30日為止，推出了全台首創的包袋體驗計畫。而法國設計師品牌Topologie與SENSE OF PLACE by URBANㄒRESEARCH合作設立品牌快閃店，在台首次推出黑、白系列產品。

FREITAG結合友愛街旅館獨特設計風格，將天花板掛滿色彩斑斕的FREITAG F52 MIAMI VICE包款。圖／FUJIN TREE Group提供

FREITAG與友愛街旅館攜手合作推出包袋體驗計畫，除了在旅館大廳規劃展示區，而且在活動期間內入住友愛套房及友緻、友樂客房，即可體驗FREITAG F52 MIAMI VICE包款的特色，但住客需於退房時歸還。在旅館大廳展示區中，FREITAG結合友愛街旅館獨特設計風格，將天花板掛滿使用瑞士購物紙袋為原型，採用環保材料設計，廢舊卡車篷布的材質縫製出的色彩斑斕包款。另外，FREITAG也預計在8月19日時，策畫於友愛街旅館推出期間限定快閃店，提供更齊全的款式袋包，讓消費者選購。

Topologie Crescent包1,480元。圖／Topologie提供

設計師品牌Topologie以攀岩為核心品牌概念，今年夏日，擺脫一貫鮮豔色彩設計，回歸黑白，以純色為主調創作。 並與日系品牌 SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH合作，設立快閃店，推出全台首賣的黑、白系列袋包。設計師將黑色與白色分別以不同的材質及形態展現現，包身利用防潑水面料製作，提升耐用性。而且利用黑、白色系對比搭配的包款，不僅不會顯得單調，更易於搭配不同造型，在單色服裝上更為突出，能顯露出個人魅力。

FREITAG F202 LELAND托特包6,800元。圖／FUJIN TREE Group提供