快訊

高雄市長815補選 謝龍介：壓縮時間，顯現民進黨狼性

美光員工跳槽後洩機密 3人判有罪、聯電罰1億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特力集團線上線下合攻618網購大戰 特價再8折提前開打

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
迎接電商618網購大戰，特力集團旗下實體通路與線上購物一起推出年度最大優惠。圖／特力集團提供
迎接電商618網購大戰，特力集團旗下實體通路與線上購物一起推出年度最大優惠。圖／特力集團提供

電商618網購大戰即將開打，特力集團集結旗下「HOLA特力和樂」、「hoi！好好生活」、「Crate & Barrel」、「WMF」四大實體通路首度加入戰局與「特力+購物網」推出年度最大優惠「特價再8折」，並搶先自6月13日起下折扣，為618大戰暖身。

特力集團推出實體門市、網購通路特價再8折的優惠，6月17日至6月19日上午9：59止，全館消費滿499元享有「免運費」服務。6月18日當天，推出變頻冷氣、雙門冰箱、4K電視、空氣清淨機、鑄鐵鍋等多款家電廚具「限時限量只要618元」活動。此外，線上獨賣熱銷商品，這次也將現身實體門市，讓消費者親身體驗，6月13日至18日同步加碼贈送App用戶100元獨享折價券。

6/18 0點推出LG 55型4K AI語音物聯網電視原價30,900元，特價618元，限量1件。圖／特力集團提供
6/18 0點推出LG 55型4K AI語音物聯網電視原價30,900元，特價618元，限量1件。圖／特力集團提供

實體通路同慶，6月13日當天，「HOLA特力和樂」全台門市特價單品再8折，部分指定商品另有折扣。(一個會員帳號限使用1次，1次限選1件，家電/合營商品除外)；6月13日至6月14日，「hoi！好好生活」、「WMF」全台門市指定商品8折起；「Crate & Barrel」全台門市家具、家飾結帳金額再享8折。

6/13～6/18 hoi!源氏木語西雅圖橡木斜腳餐桌四椅原價22,200元，特價17,760元，售完為止。圖／特力集團提供
6/13～6/18 hoi!源氏木語西雅圖橡木斜腳餐桌四椅原價22,200元，特價17,760元，售完為止。圖／特力集團提供

特力+購物網優惠部分，天天推出限時不限量商品：6月13日至6月17日，「特力+購物網」特選20款商品，每日上午10點推出最低2折起。

618當日限時搶購，6月18日0點至晚上23點，連續23個時段，每個整點「特力+購物網」推出超值商品，限時搶領折價券，禾聯變頻冷氣、禾聯雙門冰箱、LG樂金4K電視、Winix空氣清淨機、Le Creuset鑄鐵鍋等好物，憑券只要618元就能入手。像是價值30,900元的LG 4K電視，6月18日0點祭出618元限時搶購價。

6/18 13:00推出Le Creuset新款圓形鑄鐵鍋湯鍋18cm 1.8L馬賽藍原價18,400元，特價618元，限量3件。圖／特力集團提供
6/18 13:00推出Le Creuset新款圓形鑄鐵鍋湯鍋18cm 1.8L馬賽藍原價18,400元，特價618元，限量3件。圖／特力集團提供
6/13～6/18 WMF DIADEM PLUS鍋具三件組原價11,980元，特價2,499元，售完為止。圖／特力集團提供
6/13～6/18 WMF DIADEM PLUS鍋具三件組原價11,980元，特價2,499元，售完為止。圖／特力集團提供

購物網 冰箱

延伸閱讀

有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩款！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15限量開賣

momo購物網10萬片醫用口罩 五大品牌15日早上齊開賣

港媽淘寶網購Elsa卡通水壺要求刻名 收貨見實物好崩潰

線上追遶境！宮廟文創搶商機 也照顧媽祖的孩子

相關新聞

OKmart「福利券3.0」來了！ 36款商品優惠最低買1送1起

為了振興消費，同時拯救消費者乾癟的荷包，OKmart即日起至7月1日推出「OK福利券3.0」，主打消暑冰品、飲料及暢銷鮮...

兒子37歲、59歲「最美歐巴桑」靠運動變少女 超辣模樣讓人驚呆

「有肌肉的女人更性感！」，隨著年齡的增長，A4腰、馬甲線、川字肌……，這些關鍵字是否讓人覺得遙不可及？已有分別37與29...

男人夏日必留3款髮型！ 油頭、俐落短髮、文青髮請選擇

夏天來臨，男人的髮型也該做些改變了，但男人總要面對各種場合，譬如工作、運動、休閒逛街等，想要營造出不同的風格，其實透過三...

潮牌FREITAG跨界文青聖地友愛街旅館 首創入住提供包款伴遊府城

喜歡文青感旅宿的人，一定對台南的U.I.J友愛街旅館不陌生，而訴求環保意識的瑞士袋包品牌FREITAG與其跨界合作，從即...

特力集團線上線下合攻618網購大戰 特價再8折提前開打

電商618網購大戰即將開打，特力集團集結旗下「HOLA特力和樂」、「hoi！好好生活」、「Crate & Barrel」...

「唐緹芒果泡芙、連珍芒果奶酪」吃一波！萊爾富《夏日好芒》預購開跑

夏天就是要吃芒果，萊爾富即日起至7月28日推出季節限定的《夏日好芒》預購專刊，精選鮮芒果、芒果冰品與甜點等，結帳時持Hi...

Citizen結合超級鈦把微型宇宙戴上手 自動對時3秒鐘搞定

星辰表（Citizen）在1970年時，推出全球第一只以鈦金屬製成的表款，震撼整個鐘表業。而今年是這項科技發展的50周年...

英皇御用魚子醬X蜷尾家 打造亞洲首間魚子醬甜點市集

來自法國擁有百年歷史的魚子醬CAVIAR HOUSE & PRUNIER，是許多國際星級主廚與頂尖飯店的愛用品牌，更是英...

你累了嗎？會發聲的「保力達蠻牛icash2.0」6月17日開放限量預購

悠遊卡、icash2.0已成為許多人外出一定要隨身攜帶的好幫手，造型設計也越來越有創意，不僅實用更值得收藏。繼日前引爆話...

早秋登場 DIOR珍妮佛勞倫斯酷炫黑 LV包款看來又要大賣

DIOR和路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）分別釋出今年2020早秋女裝系列，分別由品牌好友珍妮佛勞倫斯（...

搶國旅財 北市推50元銅板價暢玩景點、搭貓纜

疫情舒緩，國旅大爆發，北市也推出「銅板價」優惠吸客。貓空纜車、自來水園區門票等都降價至50元，還有「一票玩到底」，暢遊台...

7-11振興消費！6千款指定商品使用3大支付工具省更多，6月份周日買最划算

7－ELEVEN振興消費加碼部署，即日起至6月30日整合集團3大支付工具推出「周一至周六折5%、周日最省折10%」活動，...

熱門新聞

畢業生求職 面試後突然收到神秘紙條好傻眼

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

全台9縣市大雨特報！ 台南大雷雨持續至下午2時45分

有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15限量開賣

印尼女童跨海救姊 台灣首開邊境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。