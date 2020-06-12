特力集團線上線下合攻618網購大戰 特價再8折提前開打

電商618網購大戰即將開打，特力集團集結旗下「HOLA特力和樂」、「hoi！好好生活」、「Crate & Barrel」、「WMF」四大實體通路首度加入戰局與「特力+購物網」推出年度最大優惠「特價再8折」，並搶先自6月13日起下折扣，為618大戰暖身。

特力集團推出實體門市、網購通路特價再8折的優惠，6月17日至6月19日上午9：59止，全館消費滿499元享有「免運費」服務。6月18日當天，推出變頻冷氣、雙門冰箱、4K電視、空氣清淨機、鑄鐵鍋等多款家電廚具「限時限量只要618元」活動。此外，線上獨賣熱銷商品，這次也將現身實體門市，讓消費者親身體驗，6月13日至18日同步加碼贈送App用戶100元獨享折價券。

6/18 0點推出LG 55型4K AI語音物聯網電視原價30,900元，特價618元，限量1件。圖／特力集團提供

實體通路同慶，6月13日當天，「HOLA特力和樂」全台門市特價單品再8折，部分指定商品另有折扣。(一個會員帳號限使用1次，1次限選1件，家電/合營商品除外)；6月13日至6月14日，「hoi！好好生活」、「WMF」全台門市指定商品8折起；「Crate & Barrel」全台門市家具、家飾結帳金額再享8折。

6/13～6/18 hoi!源氏木語西雅圖橡木斜腳餐桌四椅原價22,200元，特價17,760元，售完為止。圖／特力集團提供

特力+購物網優惠部分，天天推出限時不限量商品：6月13日至6月17日，「特力+購物網」特選20款商品，每日上午10點推出最低2折起。