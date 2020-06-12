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「唐緹芒果泡芙、連珍芒果奶酪」吃一波！萊爾富《夏日好芒》預購開跑

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富門市推出Hi Café大杯芒果牛奶冰沙、泰泉芒果果乾、植物的優優格芒果蜜桃等芒果系商品。圖／萊爾富提供
萊爾富門市推出Hi Café大杯芒果牛奶冰沙、泰泉芒果果乾、植物的優優格芒果蜜桃等芒果系商品。圖／萊爾富提供

夏天就是要吃芒果，萊爾富即日起至7月28日推出季節限定的《夏日好芒》預購專刊，精選鮮芒果、芒果冰品與甜點等，結帳時持HiPay綁定國泰世華卡，消費199元滿2筆送40元、以等值8,000 Hi點贈送，再享2倍Hi點回饋。萊爾富門市也推出「Hi Café大杯芒果牛奶冰沙」，售價65元，6月30日前可享任選第2杯6折。

萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出超商獨家的「唐緹芒果泡芙」，將香甜的愛文芒果切丁，融入外皮酥脆的泡芙裡，再搭配鮮奶油，口感層次豐富，冷藏後食用更美味；另一款超商獨家的「連珍芒果奶酪」將酸甜現切的新鮮芒果，搭配香濃爽口的純鮮奶酪與低熱量的西米露，是下午茶必備的甜品首選；另外還有真材實料爆餡芒果的「奧瑪烘焙爆餡芒果爽」，以及印有Hello Kitty、蛋黃哥焦香烙印的「雅蒙蒂芒果起士塔」。

除了甜點之外，萊爾富《夏日好芒》預購專刊嚴選外銷日本等級的「超級甜屏東枋山愛文芒果」，一箱2.5公斤約7～8顆售價849元；另一款來自台南玉井、具有產銷履歷認證的「果物配產銷履歷愛文芒果」一箱3公斤約5～7顆售價749元；同樣來自台南的「果物配友善農法烏香芒果」雖然外皮還是綠色的，但金黃果肉散發著一股特別的龍眼香氣，一箱3公斤約5～8顆售價749元。

萊爾富官方LINE帳號（Hi-Life）將於6月15日至6月17日推出限時3天的好友獨享優惠，單件售價70元的「雅蒙蒂芒果起士塔」LINE好友可獨享優惠價60元，數量有限售完為止。

萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出「雅蒙蒂芒果起士塔－Hello Kitty」，單件售價70元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出「雅蒙蒂芒果起士塔－Hello Kitty」，單件售價70元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出「奧瑪烘焙爆餡芒果爽」，2盒售價650元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出「奧瑪烘焙爆餡芒果爽」，2盒售價650元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出「雅蒙蒂芒果起士塔－蛋黃哥」，單件售價70元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出「雅蒙蒂芒果起士塔－蛋黃哥」，單件售價70元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至7月28日推出季節限定的《夏日好芒》預購專刊。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至7月28日推出季節限定的《夏日好芒》預購專刊。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出超商獨家的「唐緹芒果泡芙」，一盒售價460元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出超商獨家的「唐緹芒果泡芙」，一盒售價460元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊嚴選外銷日本等級的「超級甜屏東枋山愛文芒果」，一箱2.5公斤約7～8顆售價849元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊嚴選外銷日本等級的「超級甜屏東枋山愛文芒果」，一箱2.5公斤約7～8顆售價849元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出超商獨家的芒果甜點「連珍芒果奶酪」，2盒售價799元。圖／萊爾富提供
萊爾富《夏日好芒》預購專刊推出超商獨家的芒果甜點「連珍芒果奶酪」，2盒售價799元。圖／萊爾富提供

芒果 甜點 超商

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