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Citizen結合超級鈦把微型宇宙戴上手 自動對時3秒鐘搞定

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
星辰表預計在今年第四季推出超級鈦旗艦級CC4025-82E腕表，搭載光動能GPS衛星對時F950機芯，全台限量2只，約15萬8,000元。圖／Citizen提供
星辰表預計在今年第四季推出超級鈦旗艦級CC4025-82E腕表，搭載光動能GPS衛星對時F950機芯，全台限量2只，約15萬8,000元。圖／Citizen提供

星辰表（Citizen）在1970年時，推出全球第一只以鈦金屬製成的表款，震撼整個鐘表業。而今年是這項科技發展的50周年，除了先曝光的F150機芯系列表款之外，品牌更預計在第四季上市旗艦腕表，以及8月就要問世的世界第一只GPS衛星對時表款，全都是以「超級鈦」打造而成。

超級鈦旗艦款CC4025-82E腕表，整個表盤就像是一個微型宇宙一樣，有著多達6層的結構。圖／Citizen提供
超級鈦旗艦款CC4025-82E腕表，整個表盤就像是一個微型宇宙一樣，有著多達6層的結構。圖／Citizen提供

最早被運用於航太科技的鈦金屬，具有重量輕盈特色，因此Citizen是運用這項材質來製表的先驅品牌。經過多年的研發，Citizen更於2000年之際，創造了超級鈦材質，除了保有比不鏽鋼輕60%，更有硬度高於5倍以上的特性，因此更為耐刮。所以在使用鈦金屬來製表後的第50個年頭，Citizen從2014、2015年的分別搭載光動能衛星對時F100機芯和光動能衛星對時F900機芯的經典表款，擷取設計靈感，創造用以紀念的旗艦級CC4025-82E腕表。無論外觀或是內在以及工藝細節，都演繹了Citizen在這項科技的用心。

超級鈦旗艦款CC4025-82E腕表，捨棄一體成型的表殼，改採上下兩層結構，為了維持防水性能，彰顯了製作時的困難。圖／Citizen提供
超級鈦旗艦款CC4025-82E腕表，捨棄一體成型的表殼，改採上下兩層結構，為了維持防水性能，彰顯了製作時的困難。圖／Citizen提供

全新的表鍊結構也是超級鈦旗艦款CC4025-82E腕表的特色之一。圖／Citizen提供
全新的表鍊結構也是超級鈦旗艦款CC4025-82E腕表的特色之一。圖／Citizen提供

因為以「太空」為主題，於是整個表盤就像是一個微型宇宙一樣，多達6層的結構，細膩的置入各項功能，因為採用了光動能GPS衛星對時F950機芯，所以最快3秒就能完成校時，時、分針更能於1秒內調整到正確時間位置。不只有強大的性能，CC4025-82E腕表還利用了雙層接合表殼，捨棄了一體成型作法，更凸顯出可靠防水度。還在上、下層的表殼，加入獨家硬化技術，上蓋還飾以櫻花粉紅金，彰顯了製作時的困難度。連同表鍊也採用革新作法，將銜接處藏於背後，讓表面呈現經過細膩拋光的立體錐狀，全表重量僅120公克，相當難得。

而同樣以超級鈦製成表身的是Promaster系列搭載光動能GPS衛星對時F158機芯的CC5006-06L、CC5001-00W潛水表。都擁有符合ISO 6425的標準，可防水達200公尺，同時還是世界第一款能GPS衛星對時的專業潛水表。為了防止在水下無法正確對時，Citizen還製作安全裝置，使用者只要同時按下2點鐘與4點鐘的按把，表盤左下方的小指針就會停在「DIVE」字樣上，在水下仍能維持正常運作。此外，還具備潛水表的經典特色，包括圖像化時標、加大指針，還有單向旋轉表圈，表徑雖有44毫米，但重量卻不到100公克，吸引腕表玩家的注意。

星辰表Promaster系列CC5001-00W潛水表，MRK硬化處理鈦金屬表殼，搭載光動能GPS衛星對時F158機芯，約45,800元。圖／Citizen提供
星辰表Promaster系列CC5001-00W潛水表，MRK硬化處理鈦金屬表殼，搭載光動能GPS衛星對時F158機芯，約45,800元。圖／Citizen提供

星辰表Promaster系列CC5006-06L潛水表，DLC電鍍黑色加上MRK硬化處理鈦金屬表殼，搭載光動能GPS衛星對時F158機芯，約49,800元。圖／Citizen提供
星辰表Promaster系列CC5006-06L潛水表，DLC電鍍黑色加上MRK硬化處理鈦金屬表殼，搭載光動能GPS衛星對時F158機芯，約49,800元。圖／Citizen提供

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