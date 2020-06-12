英皇御用魚子醬X蜷尾家 打造亞洲首間魚子醬甜點市集

來自法國擁有百年歷史的魚子醬CAVIAR HOUSE & PRUNIER，是許多國際星級主廚與頂尖飯店的愛用品牌，更是英國皇室指定的魚子醬，繼香港及東京專賣店後，首間亞洲旗艦概念店正式進駐台北晶華酒店。即日起至7月10日還請來屢獲國際大獎，擅長以趣味手法翻玩在地食材的華人冰王「蜷尾家」，推出期間限定的亞洲首間甜點市集。

創立於1950年的頂級魚子醬品牌CAVIAR HOUSE & PRUNIER，多年來蟬連全球排名第一的魚子醬以及Balik煙燻鮭魚進口商。品牌耗時30年投資鮭魚養殖技術，只為呈現完美風味的燻鮭魚；同時，堅持在法國波爾多地區養殖鱘龍魚，嚴格控管魚池中的水質、溫度及環境，每一條鱘龍魚至少採10年以上的高規格養殖方式，再以品牌百年醃製工法製成魚子醬。

這次合作，以蜷尾家創辦人李豫旅行歐洲的街邊市集為意象，結合品牌經典的魚子醬鐵盒元素打造歐風街邊餐車，精選3個最有記憶點的城市，包括法國波爾多、美國紐約及台灣台北的經典小食，發想出3款以冰品形式結合魚子醬的創意甜點。這波聯名商品選用CAVIAR HOUSE& PRUNIER中入門款的Traditon，取自養殖12年的鱘龍魚，富有榛果香氣，非常適合與甜點做搭配。

蜷尾家打造4款魚子醬夏日甜食，分別是獨具各國街邊市集風味的「義式迷你冰沙Granita」、「美式魚子醬熱狗堡」、「台式魚子醬早點」和「法式魚子醬雙可麗露」。其中，最能夠代表紐約的靈魂食物熱狗堡，在這次聯名中大升級，蜷尾家特製出酸甜野莓口味，夾在結合日式古早餡的麵包裡，佐上魚子醬帶來打破框架的奇幻風格。台式魚子醬早點則以傳統早餐火腿蛋土司為原型，運用鹹蛋黃風味呈現荷包蛋外型的冰品，再巧妙搭配九層塔吐司、肉紙與魚子醬，使層次更加豐富，幽默趣味的台式早點外型，可以立刻喚起台灣人的共同記憶。

除了期間限定甜點，在CAVIAR HOUSE & PRUNIER的亞洲旗艦概念店內也能夠根據個人喜好品嘗到蜷尾家特製的覆盆莓義式冰沙、頂級香檳、特選紅白酒或是來自法國科西嘉島的Orezza天然氣泡礦泉水，來搭配頂級魚子醬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

營業時間：11:00~20:00

地址：晶華酒店B1 Caviar house &Prunier店面（台灣台北市中山區中山北路二段 39巷3號）

電話：0966-693-363