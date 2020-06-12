你累了嗎？會發聲的「保力達蠻牛icash2.0」6/17開放限量預購

悠遊卡、icash2.0已成為許多人外出一定要隨身攜帶的好幫手，造型設計也越來越有創意，不僅實用更值得收藏。繼日前引爆話題的PS4 DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡之後，愛金卡公司將推出會發聲的「保力達蠻牛icash2.0」，首波發行25,400張，將於6月17日上午11點起開放限量預購。

愛金卡公司在今年年初推出國民美食統一麵「肉燥風味迷你號icash2.0」，不僅搓揉時摸得到麵體感，搖晃包裝還有泡麵的聲音限量2萬張一上市就銷售一空。這次愛金卡公司再將「保力達蠻牛」瓶裝等比例縮小，結合經典廣告台詞聲效，每一次交易、乘車時感應底座，都會聽到「你累了嗎？」，幫自己和周遭的人打氣，吸睛度更是爆棚。

「保力達蠻牛icash2.0」首波發行25,400張，6月17日上午11點起開放OPEN POINT會員於OPEN POINT App進行預購，扣點3,000點OPEN POINT後售價399元，每位OPEN POINT會員預購上限2張，預購成功者需於24小時內至7－ELEVEN門市付款，前2萬張可於付款完成3天後至7－ELEVEN原付款門市領取；當天上午11點也將同步於博客來、7－ELEVEN線上購物中心開賣，含運售價435元。

icash2.0目前已可搭乘捷運、台鐵、公車，並可在麥當勞、漢堡王、達美樂、三商巧福、胖老爹、鮮五丼、一芳水果茶、台灣第一味、布萊恩紅茶、新東陽、台亞加油站、鞋全家福、丁丁藥局等通路使用。

6月30日前持icash2.0至7－ELEVEN購買指定商品立折5%、每逢周日（6月14日、6月21日、6月28日）更加碼至立折10%，眾多使用通路再享單筆滿百享1.6%回饋（以5倍OPEN POINT贈送，便利商店不適用）。6月持icash2.0累積消費、乘車滿1,000元再享星巴克好友分享券1張，每人每月最高送10張，活動詳見icash官網。