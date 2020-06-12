快訊

中選會公告：高雄市長將在8月15日進行補選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男人夏日必留3款髮型！ 油頭、俐落短髮、文青髮請選擇

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
男人夏天必留3款髮型。圖／AVEDA肯夢提供
男人夏天必留3款髮型。圖／AVEDA肯夢提供

夏天來臨，男人的髮型也該做些改變了，但男人總要面對各種場合，譬如工作、運動、休閒逛街等，想要營造出不同的風格，其實透過三款髮型，只要透過一些巧思改變，也能讓男人在夏日，Man出新高度。

男人夏日想剪頭，可以有三個方向選擇，包括油頭、俐落短髮與文青中長髮等，但針對不同場合，也能有不同味道。

油頭

油頭是不少男人在夏天的最愛，因為能夠有更多造型可能性，剪油頭時，兩邊鬢角處要修乾淨，才能展現最佳臉型，如果想要有造型，可以透過分邊，來讓兩側厚度調整對比，凸顯五官，上班時，就能全部往後梳，展現復古感。

但如果要運動時，頭髮就可以全部往後梳，從復古變成霸氣感，展現不同風格的油頭個性。

俐落短髮

短髮還是許多男生的夏日首選，整個髮型輪廓要如同方形，頭髮兩側的特殊點在於使用漸層剪髮、直角設計，打造出俐落感，頂部頭髮則可以依照個人喜愛，有些瀏海，能抓出造型感。

如果髮質較軟的人，外型輪廓可以偏圓形，頂部頭髮略長，可以抓出更多帥氣造型。

文青中長髮

文青風格是近年的大勢，就以中長髮為主，如果髮質軟，適合中長髮的人，則可以剪出Slick Back風格的髮型，帶點捲度，但這類髮型很考驗法執，得要好好護髮。

另一款文青中長髮，類似於油頭概念，輪廓為圓形搭配方形，以清晰線、直角堆積組合而成的髮型，自然呈現文青質感，一看就愛上。

短髮也能很有風格。圖／AVEDA肯夢提供
短髮也能很有風格。圖／AVEDA肯夢提供
文青中長髮，很考驗髮質。圖／AVEDA肯夢提供
文青中長髮，很考驗髮質。圖／AVEDA肯夢提供
文青中長髮，輪廓為圓形搭配方形。圖／AVEDA肯夢提供
文青中長髮，輪廓為圓形搭配方形。圖／AVEDA肯夢提供
油頭也能看起來很俐落。圖／AVEDA肯夢提供
油頭也能看起來很俐落。圖／AVEDA肯夢提供
帥氣的油頭，許多男人夏天都愛。圖／AVEDA肯夢提供
帥氣的油頭，許多男人夏天都愛。圖／AVEDA肯夢提供
俐落短髮，但頭頂要有一定長度留做造型。圖／AVEDA肯夢提供
俐落短髮，但頭頂要有一定長度留做造型。圖／AVEDA肯夢提供

髮型 文青

延伸閱讀

竹市推4條小旅行路線、5百元好玩券 好吃好玩好浪漫

文青咖啡店超好賺？ 內行網友揭賣1物才是「高獲利」

手搖飲越來越貴！ 網友無奈討論一杯珍奶多少錢才會願買單

《怪你過分美麗》開播！最美娘娘秦嵐出演職場女強人，霸氣造型展現女王風範

相關新聞

OKmart「福利券3.0」來了！ 36款商品優惠最低買1送1起

為了振興消費，同時拯救消費者乾癟的荷包，OKmart即日起至7月1日推出「OK福利券3.0」，主打消暑冰品、飲料及暢銷鮮...

兒子37歲、59歲「最美歐巴桑」靠運動變少女 超辣模樣讓人驚呆

「有肌肉的女人更性感！」，隨著年齡的增長，A4腰、馬甲線、川字肌……，這些關鍵字是否讓人覺得遙不可及？已有分別37與29...

男人夏日必留3款髮型！ 油頭、俐落短髮、文青髮請選擇

夏天來臨，男人的髮型也該做些改變了，但男人總要面對各種場合，譬如工作、運動、休閒逛街等，想要營造出不同的風格，其實透過三...

你累了嗎？會發聲的「保力達蠻牛icash2.0」6/17開放限量預購

悠遊卡、icash2.0已成為許多人外出一定要隨身攜帶的好幫手，造型設計也越來越有創意，不僅實用更值得收藏。繼日前引爆話...

早秋登場 DIOR珍妮佛勞倫斯酷炫黑 LV包款看來又要大賣

DIOR和路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）分別釋出今年2020早秋女裝系列，分別由品牌好友珍妮佛勞倫斯（...

搶國旅財 北市推50元銅板價暢玩景點、搭貓纜

疫情舒緩，國旅大爆發，北市也推出「銅板價」優惠吸客。貓空纜車、自來水園區門票等都降價至50元，還有「一票玩到底」，暢遊台...

7-11振興消費！6千款指定商品使用3大支付工具省更多，6月份周日買最划算

7－ELEVEN振興消費加碼部署，即日起至6月30日整合集團3大支付工具推出「周一至周六折5%、周日最省折10%」活動，...

開逛／來了才知道 亞洲50大酒吧Indulge為何連年得獎？

如果喜歡去酒吧的朋友，應該對Indulge Experimental Bistro 不陌生，以懶人包的方式來說就是一間由...

誠徵試吃員！媽祖興麻辣拌麵麻香帶勁　真有這麼神？

喜歡吃乾拌麵的人都知道乾拌麵的靈魂來自於它的醬料，醬料不對，整碗毀滅。而近來乾拌麵市場競爭激烈，百家爭鳴，要如何搞出創意...

U值媒／驟雨之島 在時代的巨輪下被推著走

作為讀者，我覺得這樣的作品才是真正回歸到寫作的本質。一輩子努力生活，在生命飽滿的累積之後，決定要寫些什麼，因此不需要太多的修飾，已經非常深刻。這本小說集其實是可以很輕易地寫成一部長篇的，而作者決定拆成不同的短篇，正可以省去那些多餘的虛構，或許少了些趣味，但文字會更加緊實，而真誠。

夏季保養清涼風！韓系保養送面膜、美體小舖用檸檬洗澡

最近天氣悶熱又濕，保養品當然也要走清涼風格，韓系保養too cool for school大方送出白滑雞蛋瞬效舒緩局部保...

有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15限量開賣

想要買CSD中衛醫用口罩的快鎖定！momo購物網將於6月15日上午限量開賣CSD中衛、MOTEX摩戴舒、天天、永猷、濾得...

熱門新聞

畢業生求職 面試後突然收到神秘紙條好傻眼

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

「綠島vs.小琉球」哪個比較好玩？ 網大推這一處：有渡假感

買口罩看過來！康是美100萬片醫用口罩明天門市開賣

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

印尼女童跨海救姊 台灣首開邊境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。