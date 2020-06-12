男人夏日必留3款髮型！ 油頭、俐落短髮、文青髮請選擇

夏天來臨，男人的髮型也該做些改變了，但男人總要面對各種場合，譬如工作、運動、休閒逛街等，想要營造出不同的風格，其實透過三款髮型，只要透過一些巧思改變，也能讓男人在夏日，Man出新高度。

男人夏日想剪頭，可以有三個方向選擇，包括油頭、俐落短髮與文青中長髮等，但針對不同場合，也能有不同味道。

油頭

油頭是不少男人在夏天的最愛，因為能夠有更多造型可能性，剪油頭時，兩邊鬢角處要修乾淨，才能展現最佳臉型，如果想要有造型，可以透過分邊，來讓兩側厚度調整對比，凸顯五官，上班時，就能全部往後梳，展現復古感。

但如果要運動時，頭髮就可以全部往後梳，從復古變成霸氣感，展現不同風格的油頭個性。

俐落短髮

短髮還是許多男生的夏日首選，整個髮型輪廓要如同方形，頭髮兩側的特殊點在於使用漸層剪髮、直角設計，打造出俐落感，頂部頭髮則可以依照個人喜愛，有些瀏海，能抓出造型感。

如果髮質較軟的人，外型輪廓可以偏圓形，頂部頭髮略長，可以抓出更多帥氣造型。

文青中長髮

文青風格是近年的大勢，就以中長髮為主，如果髮質軟，適合中長髮的人，則可以剪出Slick Back風格的髮型，帶點捲度，但這類髮型很考驗法執，得要好好護髮。