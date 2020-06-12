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早秋登場 DIOR珍妮佛勞倫斯酷炫黑 LV包款看來又要大賣
DIOR和路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）分別釋出今年2020早秋女裝系列，分別由品牌好友珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）演繹，以及運用驚悚電影作為概念設計的全新配件。
DIOR釋出珍妮佛勞倫斯演繹的2020早秋女裝，並同步發表形象影片，由女性攝影師Brigitte Niedermair掌鏡，呈現宛如雕塑般的剪影輪廓，將服裝以純粹線條、純淨簡約的畫面處理。迪奧先生認為黑色是演繹優雅的最佳代表色，因此女裝藝術總監Maria Grazia Chiuri設計的早秋服裝也以大量黑色系作為表現；而相形之下強烈對比的紅色禮服，則形塑了極大反差，這是迪奧先生口中的「color of life」紅，也象徵源源不絕的生命力與創造力，配件部分運用抽象視覺手法推出30 Montaigne方盒包或紮染Book Tote提包。
LV早秋則以猛鬼驚悚片帶來重口味的視覺，怪誕有趣且創意十足，賦歸八○年代驚悚片的張力與復古風潮，藉由色澤豐富的背景凸顯主題造型，讓23位路易威登之友暨明星變身小說封面或電影海報的主角，也暗喻每一件服裝都在訴說穿著者的故事，並大量運用LV Initials標誌作為設計，服裝也在叛逆風格、精緻工藝間對話，配件部分則以運動風為基底，展現衝突、拼接的疊砌趣味。
█DIOR 2020早秋珍妮佛勞倫斯形象影片：
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