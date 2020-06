早秋登場 DIOR珍妮佛勞倫斯酷炫黑 LV包款看來又要大賣

DIOR和路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)分別釋出今年2020早秋女裝系列,分別由品牌好友珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)演繹,以及運用驚悚電影作為概念設計的全新配件。

DIOR釋出珍妮佛勞倫斯演繹的2020早秋女裝,並同步發表形象影片,由女性攝影師Brigitte Niedermair掌鏡,呈現宛如雕塑般的剪影輪廓,將服裝以純粹線條、純淨簡約的畫面處理。迪奧先生認為黑色是演繹優雅的最佳代表色,因此女裝藝術總監Maria Grazia Chiuri設計的早秋服裝也以大量黑色系作為表現;而相形之下強烈對比的紅色禮服,則形塑了極大反差,這是迪奧先生口中的「color of life」紅,也象徵源源不絕的生命力與創造力,配件部分運用抽象視覺手法推出30 Montaigne方盒包或紮染Book Tote提包。

LV早秋則以猛鬼驚悚片帶來重口味的視覺,怪誕有趣且創意十足,賦歸八○年代驚悚片的張力與復古風潮,藉由色澤豐富的背景凸顯主題造型,讓23位路易威登之友暨明星變身小說封面或電影海報的主角,也暗喻每一件服裝都在訴說穿著者的故事,並大量運用LV Initials標誌作為設計,服裝也在叛逆風格、精緻工藝間對話,配件部分則以運動風為基底,展現衝突、拼接的疊砌趣味。

█DIOR 2020早秋珍妮佛勞倫斯形象影片: