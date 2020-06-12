OKmart「福利券3.0」來了！ 36款商品優惠最低買1送1起

為了振興消費，同時拯救消費者乾癟的荷包，OKmart即日起至7月1日推出「OK福利券3.0」，主打消暑冰品、飲料及暢銷鮮食組合銅板價，精選21款暢銷商品最低買1送1起與15種熱銷咖啡餐點組合，OKmart App會員消費滿百加碼抽千元禮券，購買常溫飲料或糖餅全系列消費滿百再折5元。「OK福利券3.0」延續無紙化發行，可至OK超商官網下載於手機後，消費結帳時出示即可享優惠。

OKmart推出的「OK福利券3.0」精選21款經典暢銷商品，如消暑降溫的「小美黑糖珍奶雪糕」、「阿奇儂珍珠奶茶雪糕」皆為原價30元、2件特價48元；「義美鮮乳雪糕」原價35元、第2件5折；「樂事九州岩燒海苔」、「樂事美國經典原味」皆為原價30元、第2件5折。買1送1的則有悅氏Light鹼性水720ml、麗仕柔亮絲滑洗髮乳400ml。

咖啡、鮮食也推出多款餐點組合優惠，包括「大杯美式咖啡」第2杯10元；「五香茶葉蛋」第2顆半價，平均每顆下殺至7元；購買正宗茶餐廳系列「蠔油牛肉燴飯」搭配「五香茶葉蛋」可省5元；購買「大份麻醬涼麵」送「五香茶葉蛋」一顆；「香酥棒腿」、「經典葡式蛋塔」兩者合購組合現折15元；新上市的港式點心「冰火波蘿包」搭配「大杯鴛鴦奶茶」原價114元、組合特價89元。