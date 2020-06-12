兒子37歲、59歲「最美歐巴桑」靠運動變少女 超辣模樣讓人驚呆

「有肌肉的女人更性感！」，隨著年齡的增長，A4腰、馬甲線、川字肌……，這些關鍵字是否讓人覺得遙不可及？已有分別37與29歲的兒子、59歲「韓國最美歐巴桑」、「韓國健美女王」李弦峨，靠長期運動練出比25歲時更火辣性感的魔鬼身材。藉由分享自己的經歷，無論是50歲還是60歲，養成持續運動習慣，不受到年齡限制，每個人都有變身男神女神的可能！

※編按：本文為作者之親身運動經驗分享，僅供參考，請依照個人情況斟酌，如有不適切勿勉強進行。

【您真的59歲了嗎？】

每當我說出我的實際年齡時，大部分的人都會感到很驚訝，多半會說：「你別說謊了。」但我真的是59歲了！有兩個兒子，大兒子37歲，小兒子也已經29歲了。

從44歲開始，我就靠著做運動來維持身材。

偶爾也會有比我年輕的男士，因被我背後的體態所吸引，而來追求我。不久之前，就有一個三十多歲的男士，尾隨我、到我家附近的巷口，並主動跟我要電話號碼。於是我笑著回答他說：「我結婚了，還有小孩了」，就走進家門了。望著正在倒車的那失望男子的背影，我內心一方面覺得尷尬，另一方面又感到很抱歉……。但內心忍不住竊喜著，「李弦峨，你還風韻猶存嘛！」

【50歲的我更美麗】

59歲「韓國最美歐巴桑」李弦峨宛如女神。圖／瑞麗美人提供

說實在的，不論是從左看或從右看，我都覺得我的身材很棒。身高167公分，體重55公斤，穿55號（編按：相當於台灣的S號），身材絕不輸給30多歲的女人，說不定還更好。在多數是身材姣好的二、三十歲女性參加的健美大賽中，我奪得了冠軍。站到眾人矚目的伸展舞台上時，我並不是以50幾歲的老人體態，而是以20多歲的身材站上去的。有人提出這樣的疑問：「50多歲的女人怎麼可能擁有這樣的身材？怎麼可能？」但我就是證據。

電視上常有藝人說，人若在短時間內減肥成功，就會出現「長出六塊肌，臉卻同時變老」的可笑的現象。

但我在開始運動之後，臉蛋和膚質卻明顯變得更年輕了。我並沒有特別去醫院做過拉皮手術，卻常聽到有人問：「你臉部做過什麼特殊的手術嗎？」

總是聽到「常運動使臉蛋看起來顯老」的傳聞。其實，只要「吃對東西，做對運動」，絕對不會發生這樣的情況！而減重後臉部會顯老的原因，就是在過度斷食下做運動的關係。

在做運動的過程中，我也會開始關心身體和健康狀況，於是自然就會調整飲食習慣，避免吃垃圾食物，找尋適合自己的食物。肌膚自然變得晶瑩剔透。

做肌力運動時，需攝取豐富的蛋白質，蛋白質是構成肌肉的主要成分，而蛋白質也能促進細胞的再生，有助於擁有健康的肌膚。即使沒去皮膚科打美肌針、童顏針，肌膚依然可以維持緊實和亮麗。

【像退休運動選手般的走樣體型】

開始做肌力運動前，42歲的李弦峨樣貌。圖／瑞麗美人提供

事實上，我在44歲那一年、開始運動前，從沒有特別胖過，但不是因為體質上不易發胖，而是討厭發胖。高中時身材微胖，腰部的尺寸是27吋。但我的夢想是當模特兒，所以，經常是小心翼翼地控制著飲食。因為擔心發胖，連一碗飯都不曾安心享用過。但我天生擁有西方體型的身材，高䠷、豐滿，卻不能像清純的高中生一般纖細。說好聽點，就是身材豐滿，說難聽點，就是過於「健康」。

高中畢業後，我夢想成為一個模特兒，並努力維持身材。但成為模特兒並不是件簡單的事，就在逐夢的過程中，接受先生的求婚，在22歲的雙十年華就結婚了，開始過著平凡的主婦生活。但我從未忘記當模特兒的夢想。

生完小孩後，非常討厭微凸的腹部，就很積極地以游泳、打保齡球等運動來維持身材。為了重拾往日的身材，我做了很多努力。第二個孩子出生後，即使經過了一百天，腹部贅肉仍未消失，於是我開始爬住家附近的後山。每天即使爬到腿一直發抖，氣喘不過來，仍咬緊牙根持續攀爬。在每天爬山的努力下，不知不覺中，又重拾往日的腰部尺寸。

不管再怎麼努力維持，隨著年齡的增長，身材還是走樣了。體重不僅增加了3～4公斤，體型也完全和20來歲時不一樣，換句話說，就是歐巴桑體型。因為個子高的關係，更顯得健壯。抱怨年紀、歲月的增長，也無法接受自己的身材，在我看來，當時我的體型，就像是退休的運動選手一般嚴重走樣。

【44歲罹患憂鬱症】

婚後的生活並不順遂。先生辭掉工作後，開始做生意，卻屢戰屢敗。30多歲時，先生又再次經歷人生的失敗，我整個人生開始崩潰。從那時開始，我罹患了失眠症，只好每天沉浸於讀書和登山中，並開始鍛鍊肌肉。

隨著時間的流逝，先生的工作狀況雖然有了點好轉，但我開始思考自身的問題。

常常反問自己：「未來真的可以繼續再依賴先生嗎？」

經過很長時間的思量，我決定在未來的60年餘生，依賴自己過生活。

於是，我開始思考。

「未來想做什麼呢？」

「可以做什麼？」

「要做什麼才會感到幸福呢？」

當我正在慎重思考我的未來時，大兒子收到入伍令，再加上空巢症候群的關係，不幸地得了憂鬱症。

有一天我突然想起我年輕時期的夢想。

「對，我過去是想當一位模特兒！」

於是決定再為自己的夢想做挑戰。

每當我在下決定前，我會做慎重的思考，一旦下定決心做某些事情後，就會開始付諸行動。當我下定決心開始做運動時，隔天我就開始上健身房，直接請教健身教練說：

「我要成為模特兒，透過運動，身材可以變漂亮嗎？」

教練回答說「當然可以。」

從隔天起，我每天會在同一時間上健身房做運動。

家人都出門後，我開始做打掃工作，約在9點30分的時候，從家裡出門，以快步走20分鐘到健身房。不論下雪或下雨，我都堅持走路去健身房。到了健身房後，用10分鐘換好衣服，做暖身運動，在10點左右開始運動。接受1個小時的魔鬼訓練，接著再做40～50分鐘的有氧運動，最後再做10～20分鐘的腹肌運動。

星期一、星期二、星期三、星期四、星期五，每次做2個小時的運動，平均一天爬7～8個小時的山，有時還會爬到12個小時。做肌力運動是鍛鍊身體，登山是鍛鍊精神。

有些人會在我背後說：

「她老公賺很多錢給她花，所以她才可以一整天做運動。」但事實上，先生賺的錢都是花在孩子身上，我自己過著很簡約的生活，沒買過名牌包，也沒為自己買過一件名牌衣服、一雙名牌鞋。但當時我的想法有了轉變，想將錢投資在自己身上。做運動是我為了實現模特兒夢想的一種投資。

所以我並不覺得運動很辛苦，反而覺得很有趣。不是為了減肥或維持健康而做運動，而是為了踏出實現夢想的第一步，所以內心更加喜悅、興奮。先訂定許多小目標後，再一一達成，就可以很快地感受到成就感。身材變得越好，就越接近我的夢想。

但身材轉變得比我想像的快，每天穿衣服時，我都會感覺到身材的改變，根本不需站到體重計上量體重。今天的身影也變得和昨天不一樣。手臂、腿、肩膀、腰部、臀部⋯⋯等部位的外觀都產生變化了！令我感到很驚訝。不管穿什麼衣服，穿起來都很合身。最佳名牌是我的身材，不是衣服，我的身材就是名牌。

【46歲開始為實現夢想做挑戰】

2012年，首爾市長盃健美大賽中，李弦峨獲得冠軍。圖／瑞麗美人提供

「你可以去參加比賽了。」做肌力運動才一年又六個月的時候，健身房來了一位曾是韓國健美先生得獎者的健身教練，當他看到我的身材時，建議我去參加健美大賽。當時我心想哪有女生參加那種比賽，不太在意他的話，但回家後仔細一想，又覺得參加這樣比賽，是一種不錯的經歷。於是馬上就坐在電腦桌前，查詢韓國健美選手的相關資料，並仔細觀察她們的身材，發現跟我的差不多。覺得自己再努力一些，實力就足以跟其他選手競爭了。

比賽前四個月，我決定參賽，開始接受曾獲得健美先生榮譽的健身教練魔鬼訓練。肌肉量已足夠了，剩下的時間，就必須針對參賽做準備，首要之務就是消除覆蓋在肌肉上方的脂肪！為了達到這個目標，必須攝取無鹽餐。接受三個月的訓練期間，我連一塊泡菜都沒吃進去，實踐了殘忍的減肥法。但我不曾動搖過。心想這是我人生的第一次，也是最後一次。我需要「健美大賽冠軍」這一個資歷，一定要得到冠軍。

我也曾和入伍當兵的兒子做了這樣的約定，「當你退伍時，我將以掛在脖子上的參賽得獎金牌作為禮物。」為了履行諾言，我在這四個月當中，忍受了鍛鍊的艱辛。但驚奇的事情發生了，我的肚子開始形成像龜背一般的腹肌。每天忍受腹部的疼痛，做腹肌運動，消除脂肪，將不曾知道它存在的六塊肌顯露出來。

46歲時，我的身體狀況到達了最佳狀態。

【至今我仍無法停止運動】

在「2014 All-Star Classics」中，李弦峨變身為健美選手，獲得最佳服裝獎。圖／瑞麗美人提供

直到今天，每當我想起初次站上舞台的那一刻，就令我興奮不已，那時我的身材姣好，很帥。當時我為了做顎關節手術，戴著牙齒矯正器，但我並不覺的丟臉，在舞台上一直笑。但評審委員認為我充滿自信，那一天，我和年紀足以當我女兒的女性選手們一起競爭後，在同一體格等級裡，獲得冠軍。

「我真的做到了！」

最初的計劃是只要在健美大會上獲得冠軍，就不再參賽。但我深陷運動的魅力中，無法自拔。每當我看到用小肌肉打造出來富有彈力的美麗身材，得到身材很好的稱讚時，就覺得很幸福。本來打算不再參賽的，卻越陷越深。

每次為參賽做準備時，都認為這是最後一次。每一年都會說今年是最後一次了，卻一直參賽到現在。我現在已經59歲了，但後生晚輩們都拜託我不要退休。因為我是婦女選手們的楷模……。

不知道從何開始，我的目標就不再只是為了得獎，而是站在舞台上，認為那是我的存在價值。為了給做運動的晚輩或其他人夢想，我今天站在舞台上，想告訴他們夢想不再只是夢。想告訴他們實現夢想的可能性，所以至今還不能退休。

我是有夢想，有目標的。朝著實現夢想邁進時，一點都不覺得做運動很困難。為了實現夢想，需從小目標開始一一實現。邊做運動，邊朝著夢想前進時，就會覺得運動很有趣。所以每天都不斷地做運動，運動後自然產生活力。

對我來說，運動是邁向我夢想的第一步，但對各位來說，可能是打造曼妙身材、維持健康的手段。從運動中感受到的成就感、滿足感、自信心，可以成為生活的活力。運動可以讓各位擺脫單調生活中的無力感。

做運動時，我的內心開始產生了變化，再次夢想我的未來，並瞭解到我的內心是充滿力量和熱情的。透過運動，我重新感受到生活中的新能量。不論是到了50歲，還是到了60歲，運動可以讓各位感受到年輕和有活力的喜悅。

【以上摘文選自《我的第一本肌肉鍛鍊書》、作者：李弦峨、譯者：譚妮如、圖文：瑞麗美人國際媒體提供、整理：記者柯意如】