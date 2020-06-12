7-11振興消費！6千款指定商品使用3大支付工具省更多，6月份周日買最划算

7－ELEVEN振興消費加碼部署，即日起至6月30日整合集團3大支付工具推出「周一至周六折5%、周日最省折10%」活動，共有超過6,000款指定商品使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳可立即享優惠，還可搭配商品組合折扣活動，像是買瑞穗鮮乳家庭號930ml、1858ml可享瑞穗／晨光家庭號土司半價優惠、日本7PREMIUM白巧克力奶油餅乾買2送1等，每逢周日更是掃貨的好時機，購買箱裝飲料、零食最划算。

根據7－ELEVEN觀察，解封新生活展開，加上6月7日首次推出3大支付工具結帳立折10%活動，帶動業績成長15%，熱門商品TOP 3分別為箱裝瓶裝飲料、夏季鮮食、CITY CAFE特大杯冰飲系列。

6月份每逢周日到7－ELEVEN使用使用3大支付工具消費可以享更多優惠，例如購買早餐必備的瑞穗鮮乳家庭號與吐司組合最高可現省50元，相當於可多買一份肉鬆玉子雙手卷，替自己輕鬆加菜；悅氏Light鹼性水720ml共20罐原價400元，6月12日至6月14日限時買1送1，6月14日周日使用3大支付工具購買立折10％，優惠價只要180元就能入手，現省220元；其他優惠還有箱購零食最高可現省203元、冷凍食品任選3件最高現省99元、CITY CAFE兩杯特大杯冰飲系列最高省38元、CITY TEA兩杯最高省34元。